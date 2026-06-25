Médina de Tétouan: menaces persistantes d’effondrement, malgré les démolitions déjà menées

Malgré les démolitions menées à l’intérieur et aux abords de la médina de Tétouan, des menaces d’effondrement subsistent sur plusieurs édifices délabrés, sur lesquels traînent des litiges judiciaires freinant toute action décisive. Près de la porte d’Al Akla, l’une des entrées les plus fréquentées de la médina de Tétouan, une construction délabrée et qui menace de s’effondrer est restée livrée aux intempéries et au temps, alors même que les cafés et les snacks alentours sont bondés. «Certes, des clôtures métalliques ont été construites autour de cette bâtisse, décidées après le passage d’agents des autorités locales, mais de l’avis d’experts en bâtiment, ce dispositif reste insuffisant pour garantir une sécurité complète aux personnes qui fréquentent ces endroits», indique Al Akhbar de ce vendredi 26 juin.

Le quotidien ajoute que l’endroit est caractérisé par «un flux piétonnier dense tout au long de la journée, d’importants contingents de passants l’empruntant pour se rendre dans des administrations ou au centre-ville». Selon des sources autorisées interrogées par le quotidien, «l’utilité de ces mesures de balisage permettent de signaler ces dangers et dissuadent toute approche imprudente». Ces interlocuteurs ont cependant admis que ces barricades «n’éliminent en rien le risque d’un écroulement soudain».

L’urgence de ce qui a été constaté a conduit, indique Al Akhbar, «les autorités provinciales à multiplier les réunions avec l’ensemble des services compétents, dans le but d’accélérer les démolitions nécessaires, aussi bien dans l’enceinte de la médina que dans ses périphéries». Le quotidien ajoute, par ailleurs, qu’«une coordination étroite a été instaurée avec les services de la commune urbaine, afin de répondre aux plaintes récurrentes des habitants de Tétouan, de lever les blocages accumulés au fil des ans», qui résulte, selon certains habitués de la vie de cette cité, d’«une succession de dysfonctionnements dans la gestion des affaires publiques locales».

Ces derniers jours, écrit Al Akhbar, «les services techniques ont poursuivi l’examen minutieux des archives et la vérification exhaustive de tous les dossiers relatifs aux immeubles en péril, non seulement dans la médina mais aussi dans d’autres quartiers de la ville». Résultat: «de nombreuses notifications, émanant de commissions d’ingénieurs et de techniciens, préconisaient une évacuation immédiate des occupants».

Pourtant, précise Al Akhbar, «ces injonctions n’ont pas été suivies, les résidents ayant opposé une fin de non-recevoir [aux autorités], qu’ils ont justifiée par des considérations d’ordre social, familial et technique». Le quotidien estime en conséquence qu’il est «impérieux de lever les obstacles qui entravent les procédures de démolition, d’établir des règles claires ainsi que des consignes de prévention rigoureuses, en phase avec les réalités» dans la médina de Tétouan.