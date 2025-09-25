New York: Bourita réunit ses homologues pour accélérer l’initiative royale visant à offrir aux pays du Sahel un accès à l’Atlantique

Lors de la réunion de Nasser Bourita avec ses homologues du Burkina Faso, du Mali, du Niger, et du Tchad, le 24 septembre 2025 à New York.

Lors de cette rencontre, organisée en marge de la 80ème Assemblée générale des Nations unies, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, du Mali, Abdoulaye Diop, du Niger, Bakary Yaou Sangaré, et du Tchad, Abdoulaye Sabre Fadoul, ont souligné l’importance de l’audience historique accordée le 28 avril 2025 par le roi Mohammed VI aux chefs de la diplomatie des pays membres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel.

En marge de la 80ème Assemblée Générale de l'ONU, M. Nasser Bourita a tenu,avec ses homologues du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, une réunion de suivi sur l’opérationnalisation de l’Initiative Royale pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique pic.twitter.com/WFweFX0SPb — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) September 25, 2025

Cette audience royale avait constitué pour les ministres africains une occasion privilégiée de réaffirmer l’adhésion totale de leurs pays à l’Initiative Royale et de marquer leur engagement à en accélérer la mise en œuvre. Lancée sur la scène internationale par le discours du 6 novembre 2023, prononcé à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, cette initiative vise à offrir aux États du Sahel un accès stratégique à l’océan Atlantique.

À New York, les ministres africains se sont félicités du large soutien recueilli par cette initiative aux niveaux régional, continental et international. Ils ont exprimé leur volonté de passer à une phase concrète, en amorçant la mise en œuvre progressive des projets proposés, sur la base des travaux menés par les Task-forces nationales du Maroc, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad. Dans ce cadre, ces Task-forces se réuniront prochainement lors de sessions techniques spécifiques pour avancer sur les différents chantiers identifiés.

Cette réunion de suivi illustre une ambition commune et une volonté politique partagée: bâtir, avec les pays du Sahel, un espace intégré de co-développement, de prospérité partagée et de rayonnement au service des populations de la région. Par ailleurs, les ministres des pays membres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel ont présenté l’état d’avancement institutionnel et opérationnel de cette organisation, conçue comme un cadre d’intégration et de coordination regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger.