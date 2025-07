Nadia Hai, ambassadrice de France à la Méditerranée: «Poursuivre l’écriture de cette histoire commune initiée par le roi Mohammed VI et Emmanuel Macron»

Dans un entretien qu’elle nous a accordé, l’ancienne députée de la majorité présidentielle, Nadia Hai, récemment nommée ambassadrice et déléguée interministérielle à la Méditerranée, a précisé les contours et les ambitions de sa mission officielle au Maroc.

À l’occasion de ce premier déplacement, elle doit s’entretenir avec plusieurs membres du gouvernement, notamment M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et M. Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau.

Son programme comprend également des rencontres avec des acteurs économiques et sociaux de premier plan.

«J’ai souhaité consacrer ma première visite officielle au Maroc afin de poursuivre l’élan engagé il y a quelques mois par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron. Il s’agit d’écrire une nouvelle page dans l’histoire des relations entre nos deux pays», a déclaré Nadia Hai, Française originaire d’Oujda, une région qu’elle dit fréquenter régulièrement.

«L’agenda de ce déplacement est particulièrement dense, car la France ambitionne de fédérer un ensemble de pays autour des grands enjeux de la Méditerranée: la transition climatique, les mutations technologiques, ou encore les défis liés à l’emploi. Ces enjeux appellent à une réflexion commune, à une action concertée et à un renforcement de notre coopération», a-t-elle souligné.

Parmi les autres défis majeurs identifiés par Nadia Hai figurent les transitions énergétique et écologique, qu’elle qualifie de déterminants. «Ces enjeux feront l’objet de plusieurs rendez-vous internationaux d’ici la fin de l’année, et continueront d’occuper une place centrale dans les mois et années à venir», précise-t-elle.

L’ambassadrice a par ailleurs souligné la portée stratégique du partenariat d’exception scellé entre le Royaume du Maroc et la République française, à la suite de la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur ses provinces sahariennes. «J’ai en effet été fortement mobilisée sur le dossier des relations franco-marocaines. Je suis profondément attachée à l’établissement d’une coopération sincère et d’un dialogue apaisé entre nos deux nations. Une nouvelle page, voire un nouveau livre, pour reprendre les termes de Sa Majesté le Roi, s’ouvre dans notre relation bilatérale. Mon déplacement s’inscrit dans la continuité de ces engagements réciproques, en vue de renforcer nos synergies et de faire vivre une coopération ambitieuse», a-t-elle déclaré.

Selon elle, cette dynamique doit s’ancrer dans une logique inclusive, mobilisant l’ensemble des forces vives des deux pays. «Il s’agit de bâtir des passerelles entre les sociétés civiles, qu’il s’agisse des acteurs économiques, du monde académique ou de la recherche. Tous les écosystèmes doivent pouvoir collaborer pour écrire ensemble ce nouveau chapitre.»

Lire aussi : 14 Juillet à Rabat: sous le signe de l’amitié entre deux nations décidées à «faire grand»

Avant d’être nommée ambassadrice déléguée de la France à la Méditerranée, Nadia Hai rappelle avoir exercé un mandat parlementaire de cinq années, avant d’occuper les fonctions de ministre déléguée chargée de la Ville. «Il ne s’agissait pas de la politique urbaine au sens large, mais spécifiquement des territoires les plus fragilisés, souvent en grande précarité», a-t-elle tenu à préciser.

Nommée à ses nouvelles fonctions le 4 juin dernier par le président Emmanuel Macron, elle est désormais chargée de représenter la France au sein de l’espace méditerranéen. Une mission qu’elle mènera dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée, un groupement de 43 États membres, au sein duquel «le Maroc joue un rôle fondamental», insiste-t-elle.

La France, cofondatrice de cette instance, s’inscrit dans une longue tradition de dialogue et de coopération avec l’Afrique, et plus particulièrement avec le Royaume du Maroc. «Il existe une histoire ancienne, profonde, entre la France et l’Afrique, entre la France et le Maroc. Ces liens sont historiques, et d’une force considérable. Aujourd’hui, au regard des enjeux que j’ai évoqués – climatiques, technologiques, sociaux – mais aussi dans un contexte international profondément bouleversé, il est indispensable d’aller plus loin dans notre partenariat», a souligné Nadia Hai.

Lire aussi : Une délégation française découvre les projets structurants de la région Dakhla-Oued Eddahab

En conclusion, la déléguée interministérielle a lancé un appel à l’unité et à la solidarité régionale: «Plus que jamais, nous devons œuvrer main dans la main afin qu’aucun pays ne soit laissé en marge.» Et d’ajouter: «La volonté de la France est claire: bâtir des ponts, créer des synergies et relever ensemble les défis communs, car c’est dans la coopération que réside notre force. Nous sommes voisins, nous partageons un même espace; ce qui affecte l’un impacte nécessairement l’autre.»

En marge de ce déplacement, Nadia Hai a également pris part, lundi soir, à la célébration de la Fête nationale française, organisée par l’ambassadeur Christophe Lecourtier à Rabat.