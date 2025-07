14 Juillet à Rabat: sous le signe de l’amitié entre deux nations décidées à «faire grand»

La Résidence de France à Rabat a accueilli, lundi 14 juillet, plus de 2.500 invités à l’occasion de la fête nationale de la République française. Une célébration marquée par des déclarations fortes de l’ambassadeur de France, Christophe Lecourtier, et du consul général, Olivier Ramadour, qui ont réaffirmé la vitalité du partenariat entre Rabat et Paris, au lendemain d’une année diplomatique historique.

Sur la pelouse de la Résidence, transformée le temps d’une soirée en théâtre diplomatique et festif, les discours se sont succédé pour dire l’essentiel: l’amitié franco-marocaine entend se projeter dans une nouvelle ambition.

Un an après la visite d’État du président Emmanuel Macron en octobre dernier, l’ambassadeur de France, Christophe Lecourtier, a choisi d’inscrire cette réception dans la continuité de cet élan. «Ensemble, Maroc et France, nous n’avons pas peur de l’ambition. Nous sommes résolus à ‘faire grand’. Dans un monde en crise, dans une région qui se cherche, nous allons construire quelque chose de tout à fait unique», a-t-il déclaré sous les applaudissements.

Le Maroc, l’engagement le plus fort de la France hors UE

Au cœur de ce partenariat «hors norme», selon les mots du diplomate, figure la volonté d’inscrire la coopération bilatérale dans les faits. «Tout ce qui s’écrira dans le nouveau livre de la relation trouvera dans les faits sa traduction concrète», a promis Christophe Lecourtier. Sur le dossier du Sahara, la France a réitéré son soutien. «Au Sahara, la France a joint le geste à la parole dans tous les domaines de la coopération: éducation, culture, économie, projets de développement, visas. Dès cette année, les résidents des provinces du Sud auront accès aux mêmes services, aux mêmes appuis de notre part que ceux des autres régions marocaines», a assuré l’ambassadeur, en s’engageant à défendre cette position au sein de l’Union européenne.

Ce signal fort, salué par les officiels marocains présents, dont le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Saad Berrada, et la ministre déléguée à la Transition numérique, Amal El Fallah Seghrouchni, vient confirmer un alignement diplomatique qui dépasse les symboles.

«Ce qui s’écrit avec le Maroc est bien pour la France son engagement le plus important avec une autre nation, au-delà du cadre de l’Union européenne», a martelé Christophe Lecourtier, appelant à «refuser le fatalisme» dans un contexte international instable. À ses yeux, Rabat et Paris ont un rôle singulier à jouer, notamment pour «faire résonner une voix singulière» entre l’Europe et l’Afrique.

Rabat, le premier poste français dans le monde en visas délivrés

Sur le terrain, cette relation passe aussi par la qualité de service et la proximité, comme l’a souligné Olivier Ramadour, consul général de France à Rabat.

À la tête du premier consulat du réseau français en nombre de visas délivrés, le consul a insisté sur l’amélioration des services aux usagers, qu’ils soient Français résidant au Maroc ou Marocains désireux de voyager en France. «Nos deux chefs d’État ont donné le cap: favoriser les mobilités légales. Nous avons donc à cœur d’améliorer le service rendu», a déclaré le consul général, insistant sur les efforts engagés pour fluidifier et humaniser le traitement des demandes de visas. Il a en cela cité l’ouverture de nouveaux centres à Tanger, Oujda et Fès et la signature de conventions avec des tiers de confiance pour simplifier l’accès aux rendez-vous. «C’est ainsi que le poste de Rabat est devenu le premier du réseau français dans le monde en nombre de visas délivrés. C’est l’illustration de la relation privilégiée entre la France et le Maroc, dont la dimension humaine est capitale pour l’avenir», a conclu le consul.

Cette politique tient également compte du nombre croissant de Français et de binationaux qui décident de s’installer au Maroc. «À tous ceux qui ont construit patiemment les liens indéfectibles qui font la relation entre la France et le Maroc, s’ajoutent aujourd’hui de jeunes générations qui viennent tenter leur chance ici, dans ce pays à l’économie dynamique, qui attire de nouvelles générations de Français et des binationaux qui veulent aussi retrouver une partie de leurs racines», a souligné Olivier Ramadour.

«Je l’espère parce que je le crois, je le crois parce que je l’espère»

Pour eux, un effort de modernisation est en marche: vote par Internet, identité certifiée, bientôt le renouvellement en ligne des passeports, autant d’innovations que le consulat général entend déployer pour «rendre chaque jour à nos compatriotes un service conforme aux normes de l’administration française».

Preuve que la diplomatie franco-marocaine ne se limite pas aux échanges institutionnels, la soirée a été rythmée par des prestations musicales mêlant répertoires marocains et universels. La chanteuse Oum et le projet Dakhla Casa Express ont uni leurs talents pour rappeler que, plus qu’un simple partenariat, l’amitié entre Rabat et Paris est aussi une histoire de culture et de passions partagées.

Au moment de conclure, l’ambassadeur a repris les mots de Léon Blum: «Je l’espère parce que je le crois, je le crois parce que je l’espère». Une formule pour dire que, malgré les crises et les incertitudes, le Maroc et la France ont décidé de «refuser le fatalisme» et d’écrire ensemble une page nouvelle. Une ambition à la hauteur des défis, du Sahara au climat, de la mobilité des talents à la diplomatie multilatérale, le livre de l’amitié franco-marocaine reste ouvert – et, à en juger par l’enthousiasme affiché ce 14 juillet, bien des chapitres restent à écrire.