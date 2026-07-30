Mondial 2030 et au-delà: le Maroc transforme l’essai sportif en moteur d’intégration euro-africain

Alors que la Coupe du monde 2026 vient de s’achever, Youssef Amrani, ambassadeur du Royaume du Maroc aux États-Unis, en fait un bilan bien particulier. Invité du prestigieux think tank washingtonien Brookings Institution et, au micro du Landry Signé, Senior Fellow à l’Africa growth initiative, dans le cadre du podcast Foresight Africa, le diplomate marocain a livré une analyse sur la manière dont le Maroc transforme le succès sportif en un puissant vecteur de diplomatie, d’intégration socio-économique et de coopération euro-africaine à l’approche du Mondial 2030.

Les performances exceptionnelles des Lions de l’Atlas, propulsés en demi-finale de la Coupe du Monde à Doha en 2022, qualifiés en quart de finale en 2026 et désormais hissés au 6ème rang mondial du classement FIFA, ne relèvent en rien du hasard. Il s’agit de la concrétisation méthodique d’une politique publique amorcée il y a plus de deux décennies sous l’impulsion du roi Mohammed VI. Youssef Amrani a rappelé avec insistance que l’émergence sportive du Maroc s’appuie sur une structuration rigoureuse qui lie la formation sportive, l’éducation académique et le développement d’infrastructures de classe mondiale.

«Ce n’était pas une coïncidence. C’était le résultat d’une vision, d’une ambition du roi Mohammed VI, qui a donné la priorité au sport, à l’éducation par la création de nombreux outils. Et si nous avons pu obtenir ces résultats importants en Coupe du monde, c’est parce que nous avons fait nos devoirs à la maison», résume Youssef Amrani.

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Au cœur de ce dispositif figure l’Académie Football Mohammed VI de Rabat. En combinant exigence éducative et infrastructures modernes, l’académie est devenue la véritable pépinière des talents nationaux. Cette stratégie d’excellence a permis d’offrir à la jeunesse marocaine les conditions optimales pour exprimer son potentiel tout en alimentant le football national et européen de joueurs hautement qualifiés.

Au-delà de la dimension strictement athlétique, l’ambassadeur Amrani souligne que le football est devenu un instrument privilégié de soft power capable de déconstruire les stéréotypes historiques associés au continent africain. Lors du Mondial 2026, l’Afrique a fait preuve d’une compétitivité sans précédent, avec 9 des 10 sélections africaines qualifiées franchissant le premier tour.

Cette progression force désormais le respect des plus grandes nations du football mondial. En se positionnant comme un modèle de réussite organisationnelle et sportive, le Maroc porte une ambition collective pour l’ensemble du continent africain, prouvant que l’Afrique n’est plus seulement un réservoir passif de talents, mais un acteur capable d’imposer son leadership.

La diplomatie «de peuple à peuple»

L’attribution de la Coupe du monde 2030 au trio composé du Maroc, de l’Espagne et du Portugal constitue un événement géopolitique majeur. Pour la première fois de l’histoire du tournoi, la compétition sera co-organisée par des pays issus de deux continents séparés par le détroit de Gibraltar, matérialisant ainsi un pont concret entre l’Afrique et l’Europe.

L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, pose aux côtés d’acteurs en costume de soldats de la guerre d’Indépendance américaine à Mount Vernon. (Photo : Ray Alghadban / The Washington Diplomat)

Pour le diplomate, cet événement transcende largement le cadre sportif pour devenir une plateforme de dialogue interculturel et de partenariat stratégique. «Car, au bout du compte, ce qui importe, c’est d’obtenir une meilleure compréhension et plus d’interactions entre un continent, l’Afrique, qui a de l’ambition et un fort potentiel pour jouer un rôle dans la géopolitique de la région», explique Amrani.

L’ambassadeur insiste sur le fait que la diplomatie globale ne doit pas se réduire aux seules crises structurelles, telles que les flux migratoires, la désertification ou le changement climatique. L’interaction «de peuple à peuple» (people-to-people interaction) favorisée par les grands événements sportifs possède une valeur inestimable pour briser les incompréhensions mutuelles et bâtir un espace méditerranéen pacifié et prospère.

À la question de savoir comment éviter le piège des «éléphants blancs» et garantir que les mégaprojets sportifs profitent durablement aux populations, Youssef Amrani répond par la notion d’écosystème intégré. Au Maroc, la construction de stades d’envergure internationale s’inscrit dans un plan global de modernisation des infrastructures économiques et de transport.

L’ambassadeur a illustré cette dynamique en rappelant l’expérience marquante des visiteurs empruntant la Ligne à grande vitesse (LGV Al Boraq) reliant Tanger à Rabat. La préparation des grands tournois (CAN 2025 et Mondial 2030) agit comme un accélérateur pour les chantiers ferroviaires, routiers, portuaires et numériques. Dans cette perspective, Amrani établit un lien direct entre la diplomatie sportive et les initiatives structurantes portées par le Royaume sur le plan continental, telles que l’accord conclu avec la CEDEAO pour le gazoduc Nigéria-Maroc et l’Initiative Royale pour l’Atlantique. Ces projets de connectivité énergétique et logistique visent à apporter des solutions concrètes aux causes profondes du sous-développement en offrant un accès aux marchés mondiaux aux pays enclavés de la région (comme au Sahel).

«Nos jeunes générations en Afrique veulent des emplois et de bonnes conditions de vie. C’est grâce à ce type de projets, comme le projet Atlantique promu par le Maroc avec la création de réseaux et de corridors énergétiques, que nous créerons cet environnement positif pour l’emploi, la croissance et la stabilité», souligne le diplomate.

250 ans d’amitié et de prospective

L’entretien à la Brookings Institution s’est également déroulé dans un contexte mémoriel exceptionnel: la célébration des 250 ans des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et les États-Unis. Premier pays à avoir reconnu l’indépendance de la jeune nation américaine en 1777, le Maroc entretient avec Washington un partenariat stratégique multidimensionnel. La tenue du Mondial 2026 en Amérique du Nord a permis de faire pivoter ce partenariat vers la culture et le rapprochement humain. Tout au long de la compétition, les représentations diplomatiques marocaines ont collaboré étroitement avec la White House Task Force, dirigée par la présidence américaine, ainsi qu’avec la FIFA, les gouverneurs et les maires des métropoles hôtes (de Los Angeles à Miami, en passant par Boston et Washington, D.C.).

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L’ambassadeur a également souligné l’ouverture de la nouvelle ligne aérienne directe de Royal Air Maroc reliant Los Angeles à Casablanca, franchissant une étape majeure dans la connectivité transatlantique. Cette avancée vient compléter l’arsenal diplomatique et économique déjà en place: l’Accord de Libre-Échange (seul accord du genre signé par les États-Unis en Afrique), les exercices militaires annuels African Lion et le dialogue politique permanent.

En conclusion de cet échange avec Landry Signé, Youssef Amrani a partagé sa vision de l’héritage que devra laisser la Coupe du Monde 2030, une décennie après son issue. L’enjeu fondamental ne réside pas seulement dans les médailles ou les retombées financières, mais dans la capacité à prouver que le partenariat intercontinental entre l’Afrique et l’Europe est un moteur de prospérité globale. «Ce que j’aimerais voir après la Coupe du Monde 2030, c’est que le Maroc, aux côtés du Portugal et de l’Espagne, ait démontré que la coopération à travers les cultures, les langues et les continents n’est pas seulement possible, mais qu’elle est puissante».

En cela, et en articulant puissance sportive, audace infrastructurelle et leadership diplomatique, le Maroc réaffirme son rôle naturel de trait d’union entre l’Afrique, la Méditerranée et les Amériques. Une trajectoire qui offre à la jeunesse africaine une perspective d’avenir fondée sur la dignité, l’innovation et l’excellence.