Les intervenants du panel consacré à l’axe atlantique de l’Afrique et à l’intégration continentale, lors de la 18e édition du Forum MEDays, le 26 novembre 2026 à Tanger. (A.Et-Tahiry/Le360)

La constitution d’une alliance des ports africains, le développement du cabotage maritime, la création de zones de libre-échange ainsi que la modernisation et la digitalisation de la gestion portuaire figurent parmi les pistes préconisées par le Sénégal pour renforcer l’intégration économique des pays de la façade atlantique du continent.

Ces propositions ont été formulées par Cheikh Niang, ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, lors de la deuxième journée de la 18ème édition du Forum international MEDays, ce jeudi 26 novembre à Tanger.

Intervenant dans le cadre d’un panel consacré à «L’axe atlantique de l’Afrique: un levier de projection stratégique et d’intégration continentale», le chef de la diplomatie sénégalaise a mis en exergue le rôle structurant que pourrait jouer le futur port Dakhla Atlantique dans le renforcement de la connectivité maritime et la stimulation des échanges commerciaux intra-africains.

Interrogé par Le360, Cheikh Niang a insisté sur la nécessité de passer à la phase opérationnelle pour concrétiser la vision portée par le roi Mohammed VI. Saluant l’engagement du souverain en faveur du développement du continent, le ministre a estimé que cette infrastructure bénéficierait à l’ensemble des pays africains de la façade atlantique, dans un espace maritime historiquement dominé par les grandes puissances.

Lire aussi : MeDays 2026: les prix décernés aux présidents du Burundi, de Sierra Leone et du Guyana

Le chef de la diplomatie sénégalaise a également réaffirmé la solidité des relations entre Rabat et Dakar, qu’il a qualifiées de séculaires et fraternelles, tout en rappelant la constance de la position de son pays sur la question du Sahara marocain.

«On n’a pas besoin de le rappeler, vous connaissez la position du Sénégal sur le Sahara: il est marocain. Nous partageons la même vision. Vous pouvez toujours compter sur le Sénégal pour faire en sorte que la relation entre le Maroc et le Sénégal demeure forte», a-t-il affirmé.

Un levier d’intégration économique et de sécurité maritime

Prenant également part aux discussions, Luís Filipe Tavares, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense du Cap-Vert, a salué la vision africaine du roi Mohammed VI, fondée sur le partage de la prospérité.

L’ancien chef de la diplomatie capverdienne considère le port Dakhla Atlantique comme l’une des initiatives géopolitiques les plus importantes qu’ait connues le continent africain ces dernières années. Au-delà de ses retombées économiques pour les pays de la région, cette infrastructure pourrait, selon lui, contribuer au renforcement de la sécurité maritime en Afrique de l’Ouest.

Dakhla Atlantique: une mise en exploitation prévue en 2029

Nisrine Iouzzi, directrice de l’aménagement du port Dakhla Atlantique au ministère de l’Équipement et de l’Eau, a pour sa part présenté les principales composantes de cette infrastructure portuaire et rappelé le calendrier de sa réalisation. L’achèvement des travaux est prévu pour fin 2028, en prélude à une mise en exploitation en 2029.

Selon les dernières données communiquées par la direction de l’aménagement du projet, le taux d’avancement du chantier dépasse désormais 76%. Le coût global de l’investissement, réévalué pour tenir compte des travaux d’extension du port, s’établit à près de 15,06 milliards de dirhams, selon la note sur la répartition régionale de l’investissement accompagnant le projet de loi de finances 2027.

Lire aussi : Ouverture à Tanger des MEDays: pour une coopération Sud-Sud renforcée

Conçu comme un port en eau profonde, Dakhla Atlantique comprendra trois bassins dédiés respectivement au commerce, à la pêche hauturière et à la réparation navale. Les infrastructures prévues comprennent notamment 7,5 kilomètres d’ouvrages de protection maritime, plus de 2,5 kilomètres de quais d’accostage et un pont d’accès maritime de 1,33 kilomètre.

Adossé à une zone industrielle et logistique, le futur complexe portuaire est appelé à devenir une plateforme régionale de commerce, de transformation et d’exportation, mais aussi un point d’appui de l’Initiative royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.