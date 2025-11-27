Ouverture à Tanger des MEDays: pour une coopération Sud-Sud renforcée

L’ouverture des MEDays 2025 a été présidée par Brahim Fassi Fihri, président du think tank Amadeus, en présence notamment des chefs d’État de Gambie, Adama Barrow et du Libéria, Joseph Boakaï. Étaient également présents les Premiers ministres de Somalie, Hamzah Abdi Barre, et de Grenade, Dickon Mitchell.

Au programme de ce forum, 55 sessions et tables rondes animées par 250 intervenants nationaux et internationaux.

Brahim Fassi Fihri a salué les orientations royales en rendant un vibrant hommage au roi Mohammed VI dans la conduite du Royaume. Il a évoqué les succès de la diplomatie du Maroc, notamment la résolution 2797 du Conseil de l’ONU qui a reconnu «que l’autonomie sous la souveraineté marocaine est la seule voie réalisable. Le Maroc construit et se développe alors que les autres (Algérie, NDLR) s’enferment. 127 pays soutiennent l’autonomie et 30 pays ont ouvert un consulat dans les provinces sahariennes», a-t-il déclaré. «Le temps de la vérité est venu», s’est-il félicité.

Lors de la séance d’ouverture, les présidents de Gambie, du Libéria ainsi que le Premier ministre de Somalie ont reçu chacun le Prix des MEDays 2025, pour leur «soutien constant à l’intégralité et l’unité territoriale du Maroc». Les trois dirigeants ont salué la politique Sud-Sud du Maroc et émis le vœu d’approfondir la coopération avec le Maroc.

Amr Moussa, ex-secrétaire général de la Ligue arabe, a exprimé sa joie de se retrouver au Maroc et souhaité plein succès à cette 17ème édition des MEDays. Abondant dans le même sens, le ministre gambien des Affaires étrangères, Sering Modou Njie, a mis en relief l’excellence des relations entre son pays et le Maroc. «Cette relation s’est traduite par le soutien constant et indéfectible de la Gambie à l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine», a déclaré le chef de la diplomatie gambienne, récemment reçu à Rabat par son homologue marocain, Nasser Bourita.

Les MEDays sont un forum international annuel organisé par l’Institut Amadeus à Tanger et qui réunissent décideurs politiques, experts, diplomates et représentants de la société civile pour débattre des enjeux géostratégiques, économiques et sociaux mondiaux, particulièrement ceux liés à l’Afrique et au Sud.