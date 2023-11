L’Afrique et son destin au centre de la 15ème édition des MEDays, à Tanger

Durant quatre jours, ce forum, organisé chaque année par l’Institut Amadeus sous le haut patronage du roi Mohammed VI, présentera un riche programme d’activités. «Nous sommes le carrefour des leaders internationaux», a estimé Amine El Kabbaj, porte parole de cette édition.

L’agenda prévoit surtout des débats sur plusieurs sujets déterminants pour le continent, tels que «l’Afrique et son développement», «la lutte contre le terrorisme» ou encore «la stabilité et la paix au Sahel», ont affirmé plusieurs participants interrogés par Le360. «La sécheresse, le climat, la pauvreté et la migration» figurent également parmi les thèmes qui seront débattus.

Amine El Kabbaj, un des bras droits du président de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi El Fihri, a affirmé que la conférence sera rehaussée par la participation de plusieurs hommes politiques de diverses nationalités ainsi que d’experts économiques et financiers.

En particulier, le président des Îles Comores et président en exercice de l’Union Africaine, Azali Oussoumani, animera un atelier sur les défis que devra surmonter le continent. Il aura à ses côtés Martin Ziguélé, ancien Premier ministre de la République centrafricaine, et Peter Szijjarto, ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, qui rejoindra vendredi la ville du détroit.

A Tanger, la participation du gouvernement marocain sera assurée par trois ministres, et pas des moindres: Faouzi Lakjaa du Budget, Younes Sekkouri, en charge de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, et Ryad Mezzour, à la tête du Commerce et de l’industrie.

Les organisateurs ont édifié, à l’instar des éditions précédentes, un immense chapiteau donnant sur la magnifique baie de Tanger. Ce mercredi soir, Brahim Fassi El Fihri et ses nombreux invités donneront le coup d’envoi officiel de la 15ème édition des MEDays.