Lors de la cérémonie d’ouverture de la 18ème édition des MeDays, sur le thème «Monde fragmenté: le temps des choix», mercredi soir à Tanger, le président de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri, a remis les trois prix au président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine (UA), au chef de l’État de Sierra Leone, Julius Maada Bio, et au président du Guyana, Mohamed Irfaan Ali.

Les trois lauréats et l’hôte de la conférence, M. Fassi Fihri, ont regretté les situations d’instabilité en Afrique, continent marqué par le terrorisme, les crises et le sous-développement. Ils ont appelé à dépasser et à régler les tensions et à éviter les ingérences étrangères.

«Les ingérences sont inacceptables», a martelé le chef d’Etat du Burundi. Mohamed Irfaan Ali a pour sa part salué le rôle que joue le Maroc en Afrique dans les domaines politiques et économique, et rendu hommage au roi Mohammed VI pour les actions déployées en faveur du continent.

Il faut rappeler que le Burundi et la Sierra Leone soutiennent l’intégrité territoriale du Maroc, considérant l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine et la résolution 2797 de l’ONU comme la seule solution pour régler le différend artificiel du Sahara marocain. Ces deux pays ont ouvert des consulats à Laâyoune, en signe de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc.

Dans son plaidoyer, Brahim Fassi Fihri a longuement tracé la genèse des provinces sahariennes en mettant l’accent sur le consensus international sur la proposition marocaine d’autonomie, notant l’adoption de la résolution 2797 et le récent veto russe ayant signé le départ de la MINURSO. Il a paraphrasé le roi Mohammed VI en déclarant que le «Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans le Maroc».

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Parmi l’assistance figurait l’ancien président du Sénégal, Macky Sall qui, dans une déclaration pour Le360, n’a pas manqué d’évoquer les relations fraternelles entre le Sénégal et le Royaume. Il a rendu, à cette occasion, hommage au roi Mohammed VI pour les efforts qu’il fournit pour l’Afrique. «Nous sommes des frères, le football n’est qu’une passion», a-t-il affirmé en allusion aux péripéties de la finale de la CAN 2025 entre les deux sélections nationales

De son côté, le président du Guyana a évoqué la place du Maroc en Afrique et dans le monde: «Je pense que la façon dont son économie se développe, son niveau de diversification et l’importance de sa situation géographique font qu’il peut jouer un rôle clé en Afrique, en servant de pont entre l’Afrique, l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Europe», a déclaré Mohamed Irfan Ali. Et de souligner qu’il est important de voir «comment le pays investit dans les infrastructures et dans les systèmes pour être ce pont, et c’est précisément ce que nous aimons voir».

Les MEDays 2026 rassemblent plus de 8.000 participants, plus de 300 intervenants de haut niveau, issus de plus de 120 pays, confirmant une nouvelle fois le statut du Forum comme l’un des principaux carrefours géostratégiques et économiques d’Afrique et du monde arabe.

Chefs d’État et de gouvernement, ministres, dirigeants d’institutions internationales, leaders économiques, investisseurs, intellectuels et représentants de la jeunesse croiseront leurs analyses pour éclairer les grandes décisions à venir.