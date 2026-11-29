S’exprimant lors de la cérémonie de clôture de la 18ème édition du Forum international MEDays, Sering Modou Njie a souligné que la Gambie appuie pleinement l’initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté du Royaume en tant que base sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique durable à ce différend régional.

Rappelant que cette position constante a été réaffirmée le 10 novembre à l’Assemblée générale de l’ONU et s’est concrétisée par l’ouverture du Consulat général de Gambie à Dakhla en janvier 2020, le chef de la diplomatie gambienne a salué le leadership du roi Mohammed VI, ainsi que ses efforts diplomatiques soutenus en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie.

Sur le plan bilatéral, M. Njie a qualifié le Maroc de «partenaire stratégique, sincère et fiable», exprimant la gratitude de son pays pour l’octroi de plus de 120 bourses d’études en 2024.

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Le ministre a également mis l’accent sur l’importance de la Commission mixte de coopération, tenue à Dakhla en 2024, pour élargir la collaboration et promouvoir les investissements privés, notamment dans les domaines de l’agriculture, la pêche, le tourisme, la logistique et les énergies renouvelables.

Par ailleurs, il a affirmé que l’initiative royale lancée en 2023 pour favoriser l’accès des pays enclavés du Sahel à l’océan Atlantique constitue une expression forte de la solidarité africaine.

Évoquant les infrastructures portuaires de Dakhla Atlantique et de Tanger Med, ainsi que l’expérience du pont de la Sénégambie en matière d’intégration régionale, le ministre a réaffirmé l’engagement de son pays dans le Processus des états africains atlantiques et salué le projet de gazoduc Maroc-Nigeria.

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Il a, par ailleurs, appelé à concrétiser les recommandations issues de cette rencontre à travers des actions tangibles et des partenariats porteurs.

Organisée sous le patronage du Roi Mohammed VI et placée sous le thème «Monde fragmenté: le temps des choix», cette édition du Forum a réuni plus de 10.000 participants venus de 120 pays pour débattre des grands enjeux géostratégiques contemporains, avec un accent particulier sur le rapprochement entre l’Afrique et les Caraïbes.