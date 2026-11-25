Un peu plus d’un mois après la nomination des membres du gouvernement, le 16 octobre dernier, les quatre partis de la coalition gouvernementale et les deux formations qui lui apportent leur soutien critique ont tenu leur première réunion de coordination, ce mardi 24 novembre à Rabat. La rencontre a été sanctionnée par la signature d’une charte d’éthique et la réaffirmation de leur engagement à mettre en œuvre le programme gouvernemental, dont la préservation du pouvoir d’achat constitue l’une des principales priorités.

Présidée par la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, également coordinatrice de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), cette rencontre a réuni les secrétaires généraux du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka, de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar, et du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah. Y ont également pris part les dirigeants des deux formations ayant opté pour un «soutien critique» à l’exécutif, Mohamed Joudar, secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC), et Abdessamad Archane, secrétaire général du Mouvement démocratique et social (MDS).

Dans son allocution d’ouverture, Fatima Ezzahra El Mansouri a insisté sur le caractère politique, et non simplement arithmétique, de la coalition gouvernementale, soulignant le poids historique des formations qui la composent ainsi que les compétences dont elles disposent.

«Je suis fière d’avoir formé ce gouvernement», a-t-elle déclaré, assurant que son équipe entendait agir dans un esprit de responsabilité et de confiance pour lutter contre la vie chère et accélérer le développement du pays, notamment à l’échelle territoriale, conformément aux orientations du roi Mohammed VI.

Consciente des difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens, notamment sur le plan social, la cheffe du gouvernement a également évoqué les espoirs suscités par l’arrivée du nouvel exécutif. Afin d’inscrire la concertation entre les six formations politiques dans la durée, elle a annoncé la tenue de réunions de coordination tous les deux mois.

La présidence de la Chambre des conseillers promise à l’Istiqlal

Autre annonce majeure de cette rencontre: Nizar Baraka a révélé qu’un accord avait été conclu au sein de la majorité gouvernementale pour que la prochaine présidence de la Chambre des conseillers revienne à un candidat du Parti de l’Istiqlal.

Le secrétaire général de cette formation a également mis en avant la cohésion de la coalition et réaffirmé la nécessité de poursuivre la mobilisation nationale, sous la conduite du souverain, autour de la question du Sahara marocain, au regard des récents développements de ce dossier.

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Sur le plan intérieur, Nizar Baraka a rappelé plusieurs objectifs prioritaires de l’action gouvernementale, parmi lesquels la lutte contre la corruption, la préservation du pouvoir d’achat et le renforcement des services publics.

Prenant à son tour la parole, Driss Lachgar a salué la portée historique de la nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri, première femme à accéder à la tête du gouvernement marocain. Le premier secrétaire de l’USFP a notamment évoqué la fierté avec laquelle les Marocaines, y compris celles du monde rural, ont accueilli cette nomination. Il a également rappelé l’adhésion de sa formation, dès le départ, au principe d’un gouvernement à caractère politique.

Le pouvoir d’achat au cœur des préoccupations

Pour sa part, Mohamed Nabil Benabdallah a estimé que la formation du nouvel exécutif avait reçu un accueil favorable auprès de l’opinion publique. Évoquant le processus d’adoption du projet de loi de finances (PLF) 2027, le secrétaire général du PPS a recouru à une métaphore footballistique pour saluer le vote du texte à la Chambre des représentants et exprimer son souhait de voir cette première étape couronnée par son adoption à la Chambre des conseillers, en présence du ministre de l’Économie et des finances, Fouzi Lekjaa.

Le dirigeant du PPS a cependant rappelé l’ampleur des attentes dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du soutien aux entreprises. Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre la consolidation du processus démocratique et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

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De leur côté, les dirigeants de l’UC et du MDS ont réaffirmé leur volonté de contribuer, depuis leur position de soutien critique, à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Abdessamad Archane a particulièrement insisté sur la flambée des prix, qu’il a présentée comme la première préoccupation exprimée par les citoyens.

À l’issue de la rencontre, Mehdi Bensaïd, membre de la direction collégiale du PAM et ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, a réaffirmé, lors d’un point de presse, la détermination de l’exécutif à traduire ses engagements programmatiques en mesures concrètes.