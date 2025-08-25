Politique

Les enfants d’Al-Qods célèbrent la Fête de la Jeunesse à Rabat

Les enfants d'Al Qods célèbrent la Fête de la Jeunesse à Rabat.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
VidéoEn célébrant la Fête de la Jeunesse, qui coïncide avec l’anniversaire du roi Mohammed VI, cinquante enfants palestiniens ont exprimé à Rabat leur reconnaissance au Maroc et partagé l’émotion d’un séjour marqué par la découverte et l’amitié.

Cinquante enfants de la colonie de vacances d’Al-Qods ont pris part, dimanche à Rabat, à une soirée culturelle et éducative organisée à l’occasion de la Fête de la Jeunesse, qui coïncide avec l’anniversaire du roi Mohammed VI. L’événement, marqué par la présence de nombreuses personnalités, s’est tenu en début de soirée au centre sportif Belle-Vue, relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Parmi les participants figuraient Mohamed Salem Cherkaoui, chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods – émanation du Comité Al-Qods présidé par le roi Mohammed VI –, ainsi que l’ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubki. Dans une déclaration pour Le360, le diplomate palestinien a salué le succès de cette 16ème édition, la qualifiant de «pont de communication entre la ville d’Al-Qods et le peuple marocain».

Il a rappelé que «le Royaume, à travers l’Agence Bayt Mal Al Qods et sous l’impulsion de son président, le roi Mohammed VI, a toujours soutenu la résistance du peuple palestinien et l’identité plurielle de la ville sainte, arabe, musulmane et chrétienne». Le diplomate a conclu en exprimant sa profonde gratitude au Maroc et à son souverain pour cet engagement constant.

L’émotion s’est également invitée dans les témoignages des enfants. Jouri, l’une des participantes, a tenu à remercier le roi Mohammed VI pour «l’hospitalité chaleureuse» réservée aux 50 adolescents venus d’Al-Qods. «Nous avons beaucoup appris durant notre voyage au Maroc», a-t-elle confié, en évoquant les étapes marquantes de leur séjour à Tanger, Chefchaouen et Rabat.

Lire aussi : À la découverte du Maroc: les enfants de Jérusalem émerveillés par leur visite à Chefchaouen

Outre les visites culturelles, les enfants ont pris part à diverses activités artistiques et sportives, ponctuant ainsi un séjour placé sous le signe de l’échange, de la découverte et de l’amitié maroco-palestinienne. Leur programme à Rabat s’achèvera lundi, marquant la fin d’une expérience qu’ils qualifient déjà d’inoubliable.

