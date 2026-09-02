Législatives 2026: plus de 1.000 déclarations de candidature déposées via la plateforme électronique jusqu’à mardi au soir

Dans un bureau de vote à Rabat.. AFP or licensors

L’opération de dépôt des déclarations de candidature a permis de couvrir l’ensemble des circonscriptions électorales locales ainsi que les circonscriptions régionales au niveau des régions du Royaume, indique une source responsable au ministère de l’Intérieur.

Le dépôt des déclarations de candidature au titre de ce scrutin législatif, prévu le mercredi 23 septembre, s’est poursuivi lors de la deuxième journée de la période consacrée au dépôt des candidatures via la plateforme électronique dédiée à cet effet.