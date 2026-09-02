Politique

Législatives 2026: plus de 1.000 déclarations de candidature déposées via la plateforme électronique jusqu’à mardi au soir

Dans un bureau de vote à Rabat.. AFP or licensors

Le nombre des déclarations de candidature aux élections des membres de la Chambre des représentants déposées via la plateforme électronique a atteint, jusqu’à mardi au soir un total de 1.003 déclarations de candidature.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/09/2026 à 12h00

L’opération de dépôt des déclarations de candidature a permis de couvrir l’ensemble des circonscriptions électorales locales ainsi que les circonscriptions régionales au niveau des régions du Royaume, indique une source responsable au ministère de l’Intérieur.

Le dépôt des déclarations de candidature au titre de ce scrutin législatif, prévu le mercredi 23 septembre, s’est poursuivi lors de la deuxième journée de la période consacrée au dépôt des candidatures via la plateforme électronique dédiée à cet effet.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/09/2026 à 12h00
#Elections#vote#Ministère de l'Intérieur#Législatives

LEs contenus liés

Politique

Législatives 2026: le PAM présente un programme électoral de 20 engagements pour 350 milliards de dirhams

Politique

Élections législatives: les services du ministère de l’Intérieur traquent l’argent sale à Tétouan et M’diq

Politique

Législatives 2026: «Pour une concurrence loyale», le Ministère public mobilise les parquets

Politique

Législatives: le dialogue social gelé, les syndicats réclament l’exécution de l’accord du 26 avril

Articles les plus lus

1
Barrages: 1,46 milliard de m³ en moins depuis la mi-mai, l’état des stocks au 1er septembre
2
Sahel: les implications de l’intervention militaire inédite de l’Algérie au Niger
3
Cette parlementaire qui confond domaine public et domaine privé
4
Quand une certaine presse espagnole confond l’Algérie et le Maroc
5
Carburants: phénomène rare, le gasoil flirte avec les 15 dirhams et devient plus cher que l’essence
6
Impuissance et complot: la fumée de la propagande pour cacher celle des incendies…
7
Fosses communes, censure et déni d’État: pourquoi le régime d’Alger étouffe toute vérité sur les victimes des feux de forêt
8
Vols ordinaires
Revues de presse

Voir plus