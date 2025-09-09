Le roi Mohammed VI félicite Mohamed Irfaan Ali à l’occasion de sa réélection à la présidence de la République coopérative de Guyana

Dans ce message, le Souverain exprime à Irfaan Ali ses chaleureuses félicitations et ses vœux de plein succès dans la poursuite de ses missions suprêmes en vue de réaliser davantage de progrès et de prospérité de la République coopérative de Guyana amie.

Par la même occasion, le roi Mohammed VI réaffirme sa détermination à continuer à œuvrer conjointement avec M. Irfaan Ali en vue de renforcer les relations bilatérales et de promouvoir la coopération commune dans divers domaines au service des intérêts suprêmes des deux pays et de leurs peuples.