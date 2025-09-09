Politique

Le roi Mohammed VI félicite Mohamed Irfaan Ali à l’occasion de sa réélection à la présidence de la République coopérative de Guyana

Le roi Mohammed VI présidant un Conseil des ministres, lundi 12 mai 2025 au Palais Royal à Rabat.

Le roi Mohammed VI.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mohamed Irfaan Ali, à l’occasion de sa réélection en tant que Président de la République coopérative de Guyana.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/09/2025 à 19h47

Dans ce message, le Souverain exprime à Irfaan Ali ses chaleureuses félicitations et ses vœux de plein succès dans la poursuite de ses missions suprêmes en vue de réaliser davantage de progrès et de prospérité de la République coopérative de Guyana amie.

Par la même occasion, le roi Mohammed VI réaffirme sa détermination à continuer à œuvrer conjointement avec M. Irfaan Ali en vue de renforcer les relations bilatérales et de promouvoir la coopération commune dans divers domaines au service des intérêts suprêmes des deux pays et de leurs peuples.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/09/2025 à 19h47
#Roi Mohammed VI#Roi#Message royal

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le roi Mohammed VI ordonne une fatwa exhaustive sur la Zakat

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Les ministres arabes des AE saluent les efforts du Roi pour la défense d’Al-Qods

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aïd Al-Mawlid: le roi Mohammed VI préside une veillée religieuse à Rabat

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Déraillement du funiculaire survenu au Portugal: les condoléances du roi Mohammed VI

Articles les plus lus

1
Algérie: la jeunesse fuit le pays en masse en opposant la harga à la hogra
2
Vente illégale de manuels: le business caché des écoles privées
3
N’en déplaise aux porte-voix du régime, la question «berbériste» est bien au cœur du non-dit algérien
4
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
5
Tribune. L’Écho d’Oran est-il nul, malveillant ou les deux?
6
Sans famille
7
Le rêve français du régime d’Alger
8
Le journal Le Monde et le Sahara marocain
Revues de presse

Voir plus