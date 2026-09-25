Le ministre péruvien des Relations extérieures, Carlos Espá y Garcés Alvear, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette annonce a été faite dans un communiqué conjoint signé à l’issue des entretiens tenus entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue péruvien, en marge des travaux de la 81ème session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le communiqué précise que le Pérou a «fait part de sa disposition à ouvrir un Consulat dans la ville de Dakhla, qui servira de plateforme d’accès aux marchés africains pour les produits péruviens».

#Sahara_marocain: Le #Pérou décide d’ouvrir un consulat à Dakhla, traduisant son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

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Le communiqué souligne, en outre, la pleine adhésion du Pérou à «la Résolution 2797, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies en octobre 2025, laquelle a donné un nouvel élan au processus de règlement du différend relatif au Sahara, sur la base de ladite Initiative marocaine».