Politique

Le Pérou décide d’ouvrir un consulat à Dakhla

Le ministre péruvien des Relations extérieures, Carlos Espá y Garcés Alvear, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le ministre péruvien des Relations extérieures, Carlos Espá y Garcés Alvear, a exprimé, jeudi à New York, le soutien de son pays à «l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa souveraineté sur le Sahara», ainsi que son appui à «l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara, la considérant comme une solution politique, juste, durable et acceptable par toutes les parties».

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/09/2026 à 08h45

Cette annonce a été faite dans un communiqué conjoint signé à l’issue des entretiens tenus entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue péruvien, en marge des travaux de la 81ème session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le communiqué précise que le Pérou a «fait part de sa disposition à ouvrir un Consulat dans la ville de Dakhla, qui servira de plateforme d’accès aux marchés africains pour les produits péruviens».

Le communiqué souligne, en outre, la pleine adhésion du Pérou à «la Résolution 2797, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies en octobre 2025, laquelle a donné un nouvel élan au processus de règlement du différend relatif au Sahara, sur la base de ladite Initiative marocaine».

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/09/2026 à 08h45
#Pérou#Sahara marocain#Sahara#Dakhla#Diplomatie#ONU

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