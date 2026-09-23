Sahara marocain: la République de Maurice change de position et apporte son appui au plan d’autonomie

Les drapeaux du Maroc et de la République de Maurice.

Ce changement de position a été exprimé par le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international de la République de Maurice, Dhananjay Ramful, à l’occasion de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 81ème session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Ramful a précisé que la République de Maurice a revu, lors d’un récent Conseil des ministres, sa position sur la question du Sahara marocain, à la suite de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité.

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La République de Maurice estime ainsi que la résolution 2797 est «fondée sur le pragmatisme» et reconnaît que l’autonomie du Sahara sous la souveraineté du Royaume du Maroc «offre la solution la plus réaliste, la plus juste, et la plus durable à la résolution de ce différend».

Cette nouvelle position s’inscrit dans la dynamique impulsée par le roi Mohammed VI consacrant l’autonomie sous souveraineté marocaine comme la seule et unique solution à ce différend régional artificiel.