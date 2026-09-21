Politique

Le Chili reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Drapeaux du Maroc et du Chili.

Le Chili «soutient la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara» et «considère la proposition d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme la solution politique juste, durable et mutuellement acceptable».

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/09/2026 à 22h05

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint signé à l’issue d’entretiens tenus, lundi à New York, en marge des travaux de la 81ème session de l’Assemblée Générale, entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue chilien, Francisco Pérez Mackenna.

Cette rencontre s’est tenue en présence du Président de la République du Chili, José Antonio Kast. Le communiqué conjoint souligne, en outre, que «le Chili décide de traduire son soutien au niveau bilatéral et promouvra des opportunités de coopération économique et commerciale dans la région du Sahara marocain, afin de renforcer les liens en matière d’investissement, de commerce et de développement productif».

Il précise, par ailleurs, que le Chili «salue la résolution 2797/2025 du Conseil de sécurité et y adhère, en s’associant aux appels lancés aux parties pour qu’elles engagent des pourparlers sans conditions préalables, sur la base de la proposition d’autonomie du Maroc, en vue de parvenir à une solution politique définitive et acceptable pour toutes les parties».

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont également procédé à la signature des Termes de référence pour entamer la négociation d’un accord de libre-échange entre les deux pays.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/09/2026 à 22h05
#Chili#Sahara#AG de l'ONU

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