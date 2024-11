Inflation: pas de revalorisation des pensions de retraites, selon Mustapha Baïtas

Mustapha Baïtas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, et Porte-parole du gouvernement, lors du point de presse hebdomadaire du gouvernement, le 14 novembre 2024. (Y.Mannan/Le360)

Interrogé une éventuelle revalorisation des retraites au Maroc, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a indiqué que la préservation du pouvoir d’achat se manifeste à travers diverses mesures de soutien mises en place par l’exécutif pour contrer les effets de l’inflation. Mustapha Baïtas a cité en exemple la stabilité du prix de l’électricité, l’augmentation des salaires, les aides directes aux personnes démunies et le soutien de certains produits par le biais de la Caisse de compensation.

En d’autres termes, le gouvernement a opté pour une stratégie qui exclut une revalorisation des pensions pour cette tranche de la population, pourtant significative au sein de la société marocaine. Le porte-parole a réaffirmé que l’État prévoit de consacrer 140 milliards de dirhams aux réformes des statuts personnels (éducation, santé, couverture sociale, allocations, etc.) et d’allouer 40 milliards de dirhams à la Caisse de compensation.

Sur un autre sujet, et en réponse à une question posée par Le360 concernant la flambée des prix de la viande rouge sur les marchés nationaux, le porte-parole a indiqué que l’exécutif procédera, en deux phases, à l’importation de 20.000 tonnes de viande rouge, réparties entre viande congelée et viande fraîche. «Les demandes d’importation s’élèvent actuellement à un volume de 10.000 tonnes», a précisé Mustapha Baïtas, ajoutant que les importateurs sont des professionnels soumis à un cahier des charges spécifique, encadrant à la fois l’importation de viande congelée et de viande fraîche.