Le gouvernement reconnait la forte inflation des prix en dépit des efforts pour la diminuer

«Le gouvernement a pris d’importantes mesures, notamment celles relatives à l’apport de la caisse de compensation en 2023 avec 27,4 milliards de dirhams et en 2024 cette caisse a joué le même rôle», a déclaré le porte-parole du gouvernement lors du point de presse hebdomadaire. L’exécutif, dans cet élan de mesures, a accordé «une aide de 8 milliards de dirhams aux transporteurs professionnels ainsi qu’un soutien de 10 milliards de dirhams pour l’agriculture et un plan de sauvetage de 4 milliards de dirhams de l’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE) pour maintenir les prix», a affirmé le porte-parole en réponse à une question formulée par Le360.

Mustapha Baïtas a en outre rappelé les diverses hausses de salaire accordées aux ouvriers (SMIG, SMAG, en deux tranches) et aux fonctionnaires (1.000 dirhams en deux phases). Le responsable gouvernemental a fait état également des mesures incitatives concernant l’importation du blé et des moutons.

Et d’ajouter que cette inflation, «de l’avis des observateurs étrangers, a même baissé». Lors de la conférence de presse, le porte-parole a été également interrogé sur la cherté de la vie qui a marqué la célébration de l’Aïd Al-Adha. Au sujet de cette question, le porte-parole a botté en touche en laissant entendre que le taux d’inflation reste encore fort, malgré toutes les initiatives prises pour le diminuer.

À la question de savoir pourquoi l’ordre du jour du conseil du gouvernement s’est limité à l’adoption seulement de deux projets de décrets (sur l’école pionnière et la commercialisation directe des légumes et des fruits), le porte-parole a tenté, en vain, de convaincre en affirmant que l’élaboration de tout projet de loi nécessite de profondes consultations et concertations sociales avant d’être soumis à la validation par le gouvernement. «Il ne faut pas omettre que durant cette année législative, le gouvernement a adopté plus de 100 textes de loi», a conclu Mustapha Baïtas.