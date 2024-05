À Agadir, les prix de la viande rouge atteignent des records

La viande rouge est actuellement hors de prix dans plusieurs villes marocaines, dont Agadir. Dans l’un des marchés de la capitale du Souss, chez les bouchers, l’augmentation est effectivement plus que significative et les citoyens ne savent plus à quel saint se vouer.

«Il fut un temps où l’on pouvait se permettre d’acheter jusqu’à 2 Kilos de viande. Les prix étaient abordables. Maintenant, c’est à peine si les petites bourses peuvent se procurer un quart de kilo, et c’est encore cher payé», déclare un habitué du marché, venu faire ses courses. Le kilogramme de bœuf en gros coûte pas moins de 100 dirhams chez le boucher. Quant à la viande de chèvre et d’agneau, elles sont commercialisées à 140 dirhams le kilogramme.

Ces hausses de prix jugées «fulgurantes» ont causé de lourdes pertes chez les professionnels, les acheteurs se faisant moins nombreux, préférant se tourner vers la viande de volaille, plus abordable, même si son prix a connu à son tour une certaine augmentation.

Dans un échange avec Le360, un négociant avance que les récentes précipitations ont contribué à la hausse des prix de la viande rouge, car un grand nombre d’éleveurs ont choisi de préserver leur cheptel pour le vendre à des prix plus intéressants à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

Pour rappel, Mustafa Baïtas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement et Porte-parole du gouvernement, avait confirmé lors de son point presse du jeudi 25 avril que les importations de moutons destinés à l’abattage pour Aïd Al-Adha seraient doublées cette année, avec 300.000 têtes supplémentaires.