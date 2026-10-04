Gouvernement: le MDS et l’UC font cause commune

Lors d’une réunion d’urgence bilatérale réservée aux leaders de l’Union constitutionnelle (UC) et du Mouvement social-démocrate (MDS), les deux partis ont choisi de ne pas opter pour une «opposition critique» lors de la prochaine session politique. Une source proche des deux directions explique que le MDS et l’UC vont afficher une position unifiée: soit ils participeront tous les deux au futur gouvernement, soit ils s’aligneront dans l’opposition.

À la suite des élections du 23 septembre, les deux partis ont décidé de former un groupe parlementaire unifié. À noter que la Cheffe du gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri, doit reprendre cette semaine ses consultations avec les partis politiques pour construire la prochaine majorité parlementaire. L’UC a obtenu 17 sièges dans la future chambre des représentants, alors que le MDS comptera 8 députés.