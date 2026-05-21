Francophonie: le Rwanda sollicite le soutien du Maroc à la candidature de Louise Mushikiwabo

Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Rwanda et son homologue marocain Nasser Bourita, lors de leur entretien à Rabat le 21 mai 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, a demandé, ce jeudi à Rabat, le soutien du Maroc à la candidature de Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire générale de la Francophonie.

Le chef de la diplomatie rwandaise a plaidé cette cause auprès de son homologue marocain, Nasser Bourita. «Je suis ici à Rabat en tant qu’envoyé spécial du président Paul Kagame, porteur d’un message destiné au roi Mohammed VI pour solliciter son précieux soutien à la candidature de Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire générale de la Francophonie», a-t-il déclaré.

Les entretiens avec Nasser Bourita ont également porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales à travers des réunions et «d’autres engagements diplomatiques dans les mois à venir».

Le ministre rwandais a indiqué que les deux parties ont profité de cette rencontre pour discuter de questions régionales et internationales d’intérêt commun, ainsi que de leur «même volonté pragmatique d’avancer vers le renforcement des relations entre les deux pays, mais aussi de promouvoir les intérêts de l’Afrique».

Olivier Jean Patrick Nduhungirehe a, en outre, qualifié d’excellente sa visite au Maroc, au cours de laquelle il a participé, mercredi, à la 2e Conférence sur le maintien de la paix dans l’espace francophone. «Ce fut une très bonne réunion et je pense que mes deux jours ici à Rabat se sont couronnés de succès», a estimé le chef de la diplomatie rwandaise.

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Il a ajouté que le Maroc et le Rwanda allaient désormais œuvrer au «renforcement des relations bilatérales».

À travers cette démarche, Kigali cherche à consolider ses appuis diplomatiques au sein de l’espace francophone, tandis que Rabat et Kigali affichent leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales et à leur coordination sur les dossiers africains.