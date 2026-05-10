Le Maroc accueille la 58ᵉ édition du Réseau habitat et francophonie: un rendez-vous international au service d’un habitat accessible, durable et inclusif

La 58ᵉ édition du Réseau habitat et francophonie à Marrakech, une rencontre consacrée aux enjeux du logement abordable et du développement territorial durable. (S.Belghiti/Le360)

Face aux défis croissants liés au logement abordable, à l’urbanisation rapide et aux disparités territoriales, la question de l’habitat durable occupe une place centrale dans les politiques publiques. C’est dans cette perspective que Marrakech accueille la 58ᵉ édition du Réseau habitat et francophonie, une rencontre internationale dédiée à l’échange d’expertises et à la réflexion autour des nouvelles approches du développement urbain et territorial.

L’ouverture des travaux a également été marquée par le discours de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, prononcé par Adib Benbrahim, secrétaire d’État chargé de l’Habitat, mettant en avant les grandes orientations du Royaume en matière de politique de l’habitat et de développement urbain.

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Cette allocution a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de dépasser les approches sectorielles au profit d’un développement territorial intégré, en ligne avec la vision portée par le roi Mohammed VI, notamment celle exprimée dans le Discours de la Fête du Trône: «Voici venu le temps d’amorcer un véritable sursaut dans la mise à niveau globale des espaces territoriaux et dans le rattrapage des disparités sociales et spatiales. Nous appelons donc à passer des canevas classiques du développement social à une approche en termes de développement territorial intégré».

Le message de la ministre a également souligné que «Le programme d’aide directe au logement 2024-2028 marque une évolution majeure de l’action publique, à travers une approche plus équitable, transparente et centrée sur le soutien direct aux ménages. Cette dynamique traduit également une vision renouvelée de la politique de l’habitat, intégrant pleinement les enjeux de qualité du cadre de vie, de valorisation des territoires et de développement urbain durable».

Dans cette dynamique, le Groupe Al Omrane, en tant qu’opérateur public de référence dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement territorial, joue un rôle central dans la mise en œuvre des politiques publiques portées par l’État. À travers l’organisation de cette 58ᵉ édition du Réseau habitat et francophonie, le Groupe réaffirme également son engagement en faveur du partage d’expertise, de la coopération internationale et de la promotion de solutions innovantes et durables adaptées aux enjeux du logement et de la cohésion territoriale.

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La conférence annuelle du réseau constitue ainsi un cadre privilégié de dialogue consacré aux grands enjeux de l’habitat et de l’aménagement territorial dans l’espace francophone. La programmation de cette 58ᵉ édition mettra en lumière plusieurs thématiques majeures liées au logement abordable, à la résilience des territoires, à l’innovation dans les modes de production de l’habitat ainsi qu’aux enjeux de gouvernance territoriale.

À travers des panels, tables rondes et rencontres institutionnelles, cette rencontre ambitionne de favoriser le partage d’expériences, le dialogue entre les acteurs du secteur et l’émergence de solutions concrètes, innovantes et inclusives au service des politiques de l’habitat.

L’organisation de cette 58ᵉ édition au Maroc illustre enfin le positionnement du Royaume comme acteur de référence en matière d’habitat et d’urbanisme, dans le cadre d’une dynamique nationale plaçant l’accès à un logement décent, la cohésion territoriale et le développement urbain durable au cœur des priorités publiques.