Politique

Formation professionnelle: le Maroc ouvre davantage ses établissements aux jeunes Yéménites

De gauche à droite: Ezzedine Saeed Al-Asbahi, ambassadeur du Yémen au Maroc, Anwar Mohammed Ali Kalshat Al-Mahri, ministre yéménite de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, et Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/09/2026 à 17h30

VidéoLe Maroc et le Yémen veulent donner une nouvelle impulsion à leur coopération dans le domaine de la formation professionnelle. À Rabat, les deux pays ont convenu de renforcer les échanges d’expertise et d’élargir les possibilités de formation offertes aux jeunes Yéménites dans le Royaume.

Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, s’est ainsi entretenu avec son homologue yéménite, Anwar Mohammed Ali Kalshat Al-Mahri, ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, actuellement en visite au Maroc.

Les discussions ont notamment porté sur le renforcement des échanges d’expertise et sur la possibilité d’accueillir davantage de jeunes Yéménites dans les établissements de formation professionnelle du Royaume. Les deux responsables sont également convenus de réunir prochainement la commission mixte chargée de faire avancer cette coopération.

À cette occasion, le ministre yéménite a salué la qualité des relations politiques entre les deux pays et réaffirmé le soutien du Yémen à l’intégrité territoriale du Royaume ainsi qu’à l’initiative marocaine d’autonomie comme solution au différend autour du Sahara.

Anwar Kalshat Al-Mahri a également mis en avant les avancées réalisées par le Maroc dans les industries automobile et aéronautique, deux filières dans lesquelles le Royaume a développé, parallèlement à son tissu industriel, des dispositifs de formation répondant aux besoins en compétences des opérateurs.

Lire aussi : Le Maroc réitère son soutien à l’unité nationale du Yémen et à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire

De son côté, Younes Sekkouri a présenté à son homologue les principaux axes de l’expérience marocaine en matière de modernisation et de diversification de l’offre de formation professionnelle. Le ministre a notamment évoqué le déploiement des Cités des Métiers et des Compétences (CMC), ainsi que l’ouverture des établissements de formation sur leur environnement économique afin de mieux faire correspondre les cursus et les compétences aux besoins des entreprises et du marché du travail.

Selon Younes Sekkouri, cette dynamique participe du «renforcement des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Yémen et du développement du partenariat dans le domaine du développement du capital humain».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/09/2026 à 17h30
#Formation professionnelle#Younes Sekkouri#Yémen#Coopération#ministre de l’Inclusion économique#commission mixte#intégrité territoriale#Autonomie#Sahara

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