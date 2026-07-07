Société

Emploi: la loi Idmaj adoptée pour former et intégrer le million de jeunes non diplômés

Le programme Idmaj suscite l'espoir chez les jeunes, déclare le ministre Sekkouri.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/07/2026 à 21h34

VidéoLe projet de loi relatif au programme Idmaj, destiné à permettre aux jeunes non diplômés d’accéder à une formation qualifiante avant d’être embauchés, a été adopté ce mardi en deuxième lecture par la Chambre des conseillers. Une avancée saluée comme un levier potentiel contre le chômage des jeunes.

Adopté par la Chambre des conseillers à la majorité (30 voix pour, une abstention), le texte a suscité un visible soulagement chez le ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri, qui a salué l’adhésion du Parlement dans une déclaration à Le360. «C’est une mesure très importante après plus de 30 ans où l’État ne soutenait que les diplômés», a-t-il affirmé.

Le ministre a rappelé que le marché du travail compte «un million de non-diplômés qui se trouvent peut-être dans des situations de chômage», et que le programme permettra de les accompagner, en complément de la formation par apprentissage et d’autres dispositifs existants. Il a confié à l’ANAPEC une mission claire: s’assurer que les employeurs qui recrutent ces profils soient soutenus pour les fidéliser.

Younes Sekkouri a également insisté sur les garde-fous introduits par la loi, pour éviter que le dispositif ne soit détourné. Certaines entreprises ont par le passé eu recours à des contrats de stage en lieu et place d’embauches réelles.

Le ministre a par ailleurs mis en avant la forte demande exprimée par plusieurs secteurs: agriculture, BTP, équipement, transport et restauration. Ce dernier secteur emploie à lui seul près d’un million de personnes qui ne bénéficiaient jusqu’ici d’aucun dispositif d’aide à l’emploi et n’avaient aucun lien avec l’ANAPEC. «C’est pour cette raison que ces personnes ont désormais été intégrées dans cette loi», a-t-il conclu.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/07/2026 à 21h34
#emploi#Chômage#Younes Sekkouri

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