Politique

Fatima Ezzahra El Mansouri reçoit Driss Lachgar, premier secrétaire de l’USFP

Driss Lachgar et Fouzi Lekjaa, au siège du PAM à Rabat, le 30 septembre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 30/09/2026 à 17h27

VidéoLa cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, poursuit ce mercredi ses entrevues avec les représentants des partis politiques en vue de la formation du futur gouvernement.

Fatima Ezzahra El Mansouri a reçu Driss Lachgar, premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), qui a remporté 23 sièges aux législatives du 23 septembre 2026. Ce résultat est en retrait comparativement à celui de 2021.

À son arrivée au siège du PAM à Rabat, le numéro un de l’USFP a été accueilli par Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du parti du Tracteur.

Dans la même journée, El Mansouri s’est entretenue avec les représentants du Rassemblement national des indépendants et ceux de l’Istiqlal.

A l’instar des précédentes audiences, la nouvelle cheffe du gouvernement désignée mardi par le roi Mohammed VI a axé ses consultations sur la composition du futur gouvernement qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine, selon les observateurs à Rabat

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 30/09/2026 à 17h27
#Fatima Ezzahra El Mansouri#USFP#Driss lachgar#Parlement#gouvernement

LEs contenus liés

Politique

Fatima Ezzahra El Mansouri cheffe du gouvernement: la presse internationale salue une nomination «historique»

Politique

Fatima Ezzahra El Mansouri, l’avocate marrakchie à la tête du nouveau gouvernement

Politique

Nizar Baraka: «Il est impératif de redonner confiance aux citoyens»

Politique

Mohamed Chaouki: «Le RNI est disposé à soutenir la cheffe du gouvernement»

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Affaire Laura Prioul: pourquoi la défense de Saad Lamjarred décide un pourvoi en cassation
3
Sahara. À la veille de la résolution d’octobre du Conseil de sécurité, Washington presse le Polisario d’accepter le plan d’autonomie
4
Info360. Royal Air Maroc franchit le cap des 70 appareils et enchaîne avec un 71ème
5
Que faisons-nous quand la culture nous est offerte?
6
Des Baléares à la Sardaigne, les «routes» explosent: l’Algérie s’affirme comme premier exportateur de harragas vers l’Europe
7
Enfin, une femme à la tête du gouvernement
8
Le Roi nomme Fatima Ezzahra El Mansouri Cheffe du gouvernement et la charge de former le nouveau gouvernement
Revues de presse

Voir plus