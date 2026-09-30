Fatima Ezzahra El Mansouri reçoit Driss Lachgar, premier secrétaire de l’USFP

Driss Lachgar et Fouzi Lekjaa, au siège du PAM à Rabat, le 30 septembre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Fatima Ezzahra El Mansouri a reçu Driss Lachgar, premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), qui a remporté 23 sièges aux législatives du 23 septembre 2026. Ce résultat est en retrait comparativement à celui de 2021.

À son arrivée au siège du PAM à Rabat, le numéro un de l’USFP a été accueilli par Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du parti du Tracteur.

Dans la même journée, El Mansouri s’est entretenue avec les représentants du Rassemblement national des indépendants et ceux de l’Istiqlal.

A l’instar des précédentes audiences, la nouvelle cheffe du gouvernement désignée mardi par le roi Mohammed VI a axé ses consultations sur la composition du futur gouvernement qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine, selon les observateurs à Rabat