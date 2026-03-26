Entretien. La Pologne réitère son soutien à l’autonomie sous souveraineté marocaine

Dans un entretien accordé à Le360, Tomasz Orłowski, ambassadeur de la République de Pologne à Rabat, a estimé que le plan d’autonomie proposé par le Royaume constitue «une base sérieuse, pragmatique et réaliste en vue de mettre fin au conflit qui existe depuis 50 ans». Le diplomate polonais s’exprimait à l’occasion de la célébration du 40ème anniversaire de la visite historique au Maroc du pape Jean-Paul II, premier déplacement d’un souverain pontife dans un pays musulman, sous le règne de feu Hassan II.

Évoquant la position de son pays, l’ambassadeur a souligné deux motivations principales: «d’abord, nous pensons qu’aujourd’hui il faut une fin du conflit, et deuxièmement, c’est une bonne nouvelle car le différend a trop duré». Selon lui, cette solution demeure négociable sous les auspices des Nations unies, avec le soutien des grandes puissances engagées en faveur d’un règlement du différend.

Le diplomate a également rappelé que ce soutien a été officiellement exprimé lors d’un entretien téléphonique, en 2025, entre le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Pologne et son homologue marocain. Il a, par ailleurs, indiqué s’être récemment rendu à Dakhla, sur instruction de Varsovie.

Sur le plan bilatéral, Tomasz Orłowski a relevé une dynamique positive, tant sur le plan politique qu’économique. Les échanges commerciaux ont atteint, en 2025, un volume global de 2,5 milliards d’euros. La Pologne exporte vers le Maroc des machines industrielles, des voitures, des équipements électriques ainsi que de nombreux produits agroalimentaires, «que vous pouvez trouver dans les différents hypermarchés marocains». De son côté, le Maroc exporte vers la Pologne des produits agroalimentaires, des composants électriques et électroniques, des textiles ainsi que des phosphates, avec une forte dynamique dans le secteur agricole.

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Selon l’ambassadeur, plusieurs projets sont actuellement en discussion, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et des mines. Il a précisé que, ce mardi, la vice-présidente du plus grand groupe minier polonais, deuxième producteur mondial de cuivre, a signé un protocole de coopération avec le groupe marocain Managem, portant notamment sur les hydrocarbures et les minerais rares.

Enfin, Tomasz Orłowski est revenu sur la portée symbolique de la visite de Jean-Paul II au Maroc il y a quarante ans. Cet anniversaire a été célébré mercredi dernier à Rabat, à l’Académie du Royaume du Maroc, en présence de nombreuses personnalités. Lors de cette visite papale à Casablanca, dans un stade rassemblant près de 90.000 personnes, les fidèles «ont écouté le message de paix, d’amitié et de compréhension», a-t-il conclu.