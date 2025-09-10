Pologne: l’aviation abat des «objets hostiles» après des violations de l’espace aérien

La défense aérienne ukrainienne tire sur des drones russes au-dessus de Kiev lors de frappes nocturnes massives de drones et de missiles contre l'Ukraine, le 10 septembre 2025. AFP or licensors

Après des «violations à plusieurs reprises» de l’espace aérien polonais au cours d’une attaque russe contre l’ouest de l’Ukraine voisine mercredi, l’armée du pays a annoncé le déploiement d’appareils polonais et alliés.

«Les avions ont utilisé leurs armes contre les objets hostiles», a indiqué le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dans un message sur X, précisant être «en contact permanent avec le commandement de l’Otan».

Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025

«À la suite de l’attaque d’aujourd’hui par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, une violation sans précédent de l’espace aérien polonais par des objets de type drone a eu lieu», a indiqué le centre de commandement de l’armée polonaise dans un message sur X.

«C’est un acte d’agression qui a créé une menace réelle pour la sécurité de nos citoyens», a-t-il ajouté

Les forces polonaises et alliées ont surveillé avec des radars «plus de dix objets, et pour ceux pouvant représenter une menace, le commandant opérationnel des forces armées a pris la décision de les neutraliser». «Certains drones qui ont pénétré dans notre espace aérien ont été abattus», a-t-il détaillé.

❗️W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli.



Na… pic.twitter.com/w9ygKlRh8V — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Les objets abattus étaient en cours de localisation, a indiqué cette source, sans préciser leur nombre.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a indiqué avoir «informé le Secrétaire général de l’Otan (Mark Rutte NDLR) de la situation actuelle» et des actions entreprises, sur ce réseau social.

Espace aérien fermé

Le principal aéroport de Varsovie, Chopin, n’était pas opérationnel mercredi matin. «En raison des actions des services de l’État et de l’armée pour assurer la sécurité, l’espace aérien au-dessus d’une partie du pays, y compris au-dessus de l’aéroport Chopin, a été temporairement fermé. L’aéroport reste ouvert, mais aucune opération de vol n’a lieu actuellement», a annoncé l’aéroport dans un communiqué.

Ces incidents interviennent au lendemain d’un avertissement du président polonais Karol Nawrocki qui, lors d’une visite en Finlande mardi, avait estimé que le présient russe Vladimir Poutine était prêt à envahir d’autres pays après l’Ukraine.

Ukraine : Vladimir Poutine est prêt à envahir d’autres pays, estime le président polonais



➡️ https://t.co/ltFbVGlr8z https://t.co/ltFbVGlr8z — L'Express (@LEXPRESS) September 9, 2025

En août, Varsovie avait adressé à Moscou une note de protestation après la chute et l’explosion d’un drone dans l’est du pays, qualifiant cet incident de « provocation délibérée ».

En 2023 un missile russe avait traversé l’espace aérien polonais en survolant sa frontière avec l’Ukraine.

En novembre 2022, un missile de la défense antiaérienne ukrainienne était tombé sur le village polonais de Przewodow, près de la frontière, causant la mort de deux civils.

L’Ukraine est la cible d’attaques intenses ces derniers jours. Tôt mercredi, une alerte aérienne a été déclenchée sur l’ensemble du pays.

Les autorités militaires de Kiev ont mis en garde la population contre une «menace d’attaque de missiles» tandis que des bombes guidées et des objets à grande vitesse ont été signalés par les forces aériennes vers Kharkiv et Soumy, dans l’est du pays.

«La Russie a lancé de nombreux missiles, et les attaques de drones (...) ce qui représente une menace qui ne pèse pas seulement sur notre peuple», a souligné le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak sur X.

Russia is trying to escalate the war because it feels impunity and a sense of permissiveness.



Instead of ending the war, Putin chooses to attempt its expansion.



Much now depends on strong, coordinated actions in response.



Today’s decisions will truly determine the future… — Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 10, 2025

Mardi, un bombardement russe a tué au moins 24 personnes venues percevoir leurs allocations de retraite dans un village proche du front de la région de Donetsk, dans l’est du pays, selon les autorités.

La Russie avait lancé dimanche la plus grande vague de drones et missiles sur l’Ukraine depuis le début de la guerre qui a fait plusieurs morts et blessés à travers le pays et frappant pour la première fois le siège du gouvernement.