Sahara: la Pologne appuie le plan d’autonomie marocain

Cette nouvelle position de la Pologne a été exprimée par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, dans un communiqué conjoint publié, mardi, à l’issue d’un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

#Sahara_marocain : «La Pologne considère le plan d’autonomie marocain comme la base sérieuse, réaliste et pragmatique pour un règlement durable »

Le soutien de la Pologne à l’Initiative marocaine d’autonomie s’ajoute à celui de nombreux pays membres de l’Union européenne. Désormais, 23 pays membres de l’UE et plus de 120 pays sont favorables à une solution durable dans le cadre de l’autonomie sous souveraineté marocaine.