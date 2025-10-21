Politique

Sahara: la Pologne appuie le plan d’autonomie marocain

Drapeaux du Maroc et de la Pologne. (Photomontage)

La Pologne considère le plan d’autonomie, proposé par le Maroc en 2007, comme «la base sérieuse, réaliste et pragmatique pour un règlement durable» du différend autour du Sahara marocain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/10/2025 à 17h27

Cette nouvelle position de la Pologne a été exprimée par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, dans un communiqué conjoint publié, mardi, à l’issue d’un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le soutien de la Pologne à l’Initiative marocaine d’autonomie s’ajoute à celui de nombreux pays membres de l’Union européenne. Désormais, 23 pays membres de l’UE et plus de 120 pays sont favorables à une solution durable dans le cadre de l’autonomie sous souveraineté marocaine.

