Discours de la Marche verte: le plan de développement des provinces du Sud passe à la vitesse grand V

Dans son discours, prononcé ce lundi 6 novembre 2023, à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte, le roi Mohammed VI a donné les grandes lignes de ce qui doit être la suite logique au plan de développement des provinces du Sud, et qui a déjà radicalement transformé le visage de ces régions du Royaume.

«Si, par sa façade méditerranéenne, le Maroc est solidement arrimé à l’Europe, son versant atlantique lui ouvre, quant à lui, un accès complet sur l’Afrique et une fenêtre sur l’espace américain. C’est la raison pour laquelle Nous sommes déterminés à entreprendre une mise à niveau nationale du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain. Nous sommes également attachés à ce que cet espace géopolitique fasse l’objet d’une structuration de portée africaine», a affirmé le Souverain, qui a émis le souhait de voir la façade atlantique du Royaume devenir «un haut lieu de communion humaine, un pôle d’intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international».

Cette nouvelle lancée devra passer par la persévérance dans les projets d’envergure déjà lancés, mais aussi, et surtout, par la nécessité de «doter nos Provinces du Sud des services et des infrastructures indispensables à leur développement économique».

Et au Roi de décliner quelques chantiers qui doivent être menés à bien dans ce sens: des moyens de transport et des stations logistiques, ainsi que la constitution d’une flotte nationale de marine marchande, forte et compétitive, entre autres.

Le roi Mohammed VI a de même préconisé l’établissement d’une économie maritime pour mieux accompagner l’essor économique et l’extension urbaine des métropoles du Sahara marocain. Le tout ayant pour finalité la consolidation du développement de toute la région, au bénéfice premier des populations locales.

Dans son discours, le Roi a rappelé qu’en plus de «la prospection poussée des ressources naturelles offshore, cette économie intégrée doit reposer sur l’investissement continu dans les filières de la pêche maritime, le dessalement de l’eau de mer à des fins agricoles, l’encouragement de l’économie bleue et le soutien aux énergies renouvelables».

Le secteur du tourisme dans la région avait également droit de cité dans le discours royal. «Nous appelons aussi à l’adoption d’une stratégie dédiée au tourisme atlantique, dont la vocation serait de mettre en valeur les nombreuses potentialités de la région et, ainsi, de la consacrer comme une véritable destination pour la pratique du tourisme balnéaire et saharien», a affirmé le Souverain dans son discours de ce 6 novembre 2023, qui fera date pour ce qui est de l’essor économique des provinces du Sud.