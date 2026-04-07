Politique

Chambre américaine des représentants: Maria Elvira Salazar devient la douzième cosignataire du projet de loi visant à criminaliser le front Polisario

Maria Elvira Salazar, représentante républicaine de Floride au Congrès.

La représentante républicaine de Floride Maria Elvira Salazar a officiellement rejoint le groupe de parlementaires soutenant la proposition de loi qui vise à inscrire le front Polisario sur la liste des organisations terroristes étrangères des États-Unis. Sa signature porte à douze le nombre total de cosignataires du texte, initialement déposé le 24 juin 2025 par le républicain Joe Wilson.

Par Camilia Serraj
Le 07/04/2026 à 12h18

Ce ralliement s’inscrit dans une dynamique législative qui ne faiblit pas. Moins de deux semaines séparent la signature de Maria Elvira Salazar de celle d’Elise Stefanik, annoncée le 25 mars 2026, elle-même précédée, de quelques jours, par celle de Claudia Tenney et Don Bacon. Depuis février 2026, le texte a enregistré six nouvelles adhésions, contre six au total lors de son dépôt initial, qui comptait Joe Wilson, Jimmy Panetta, Mario Diaz-Balart, Jefferson Shreve, Randy Fine et Lance Gooden parmi ses premiers promoteurs.

Figure bien connue du paysage politique floridien et de la communauté hispanique américaine, Maria Elvira Salazar représente le 27ème district de Floride. Ancienne journaliste et correspondante de guerre ayant couvert l’Amérique latine pour de grandes chaînes hispanophones, elle siège notamment au sein de la commission des affaires étrangères de la Chambre, ce qui confère à son ralliement une résonance particulière sur les questions de politique internationale et de sécurité nationale.

Liste des députés ayant rejoint le projet de loi au 7 avril 2026

Pour rappel, la proposition de loi a pour objectif de contraindre l’administration américaine à examiner formellement la désignation du Polisario comme organisation terroriste. Elle cible en particulier les liens allégués entre la milice armée soutenue par Alger et l’Iran, notamment des transferts de drones en provenance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et des coopérations en matière de renseignement et d’opérations militaires dans la région du Sahel et d’Afrique du Nord.

Le mouvement ne se limite pas à la Chambre des représentants. Au Sénat, la Polisario front terrorist designation act of 2026, déposée le 13 mars par Ted Cruz, Tom Cotton et Rick Scott, a accueilli une quatrième signature le 23 mars avec l’adhésion de David McCormick. Le texte prévoit un mécanisme institutionnel contraignant le secrétaire d’État à déclencher la désignation formelle dès lors qu’une coopération entre le Polisario et Téhéran serait confirmée, avec à la clé des sanctions financières, des restrictions de déplacements et un gel des ressources.

Lire aussi : Et de dix: à Washington, la congresswoman Claudia Tenney soutient la loi classant le Polisario comme organisation terroriste

Face à cette offensive législative qui monte en régime des deux côtés du Capitole, le front Polisario et son parrain algérien n’ont, pour l’heure, opposé aucune réponse.

Par Camilia Serraj
Le 07/04/2026 à 12h18
#Polisario#Terrorisme#États-Unis#Sahara#Algérie#Projet de loi#Congrès américain

LEs contenus liés

Politique

Hamma Salama et le Terrorist Designation Act: «le chef d’état-major» du Polisario au cœur de l’enquête américaine

Politique

Chambre américaine des représentants: Elise Stefanik rejoint le front bipartisan pour désigner le Polisario comme organisation terroriste

Politique

Loi incriminant le Polisario au Sénat américain: les adhésions à l’initiative de Ted Cruz lancées

Politique

Après la Chambre des représentants, une loi classant le Polisario comme organisation terroriste introduite au Sénat américain

Articles les plus lus

1
«Je t’aime moi non plus: France-Maroc»: Le requiem d’un documentaire pour les cons
2
Paris brise le tabou: la justice française accuse l’Algérie de terrorisme d’État
3
Défense. Le Maroc réceptionne un deuxième lot d’hélicoptères Apache AH-64E
4
Comment le «Système» algérien finit toujours par retomber sur ses pieds
5
Tribune. La régence algéroise des passeports
6
Incivisme et arnaques
7
Salé se pare d’un espace vert, l’un des plus attractifs de la ville
8
Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027
Revues de presse

Voir plus