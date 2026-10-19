Politique

«Cette période est riche en opportunités et en attentes citoyennes», selon la nouvelle ministre Kouloub Faitah

Mustapha Baitas et Kouloub Faitah, la nouvelle ministre déléguée aux relations avec le Parlement et la société civile (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/10/2026 à 13h25

VidéoUne cérémonie de passation des pouvoirs a eu lieu lundi matin entre Mustapha Baitas et Kouloub Faitah, nouvelle ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement et la société civile dans le gouvernement de Fatima Ezzahra El Mansouri.

Dans une courte allocution, Kouloub Faitah, présidente de l’association féminine du Parti authenticité et modernité (PAM), a mis en relief le lien entre l’Exécutif et le Parlement en espérant être à la hauteur de la confiance placée en elle par le Souverain.

De son côté, Mustapha Baitas a remercié ses proches collaborateurs pour les efforts accomplis durant les cinq années de son mandat. Il a aussi salué les acteurs de la société civile, un secteur dont il avait la charge aux côtés du poste de porte-parole du gouvernement.

Le poste de porte-parole du gouvernement, qu’occupait Mustapha Baitas, a été confié à Samir Belfakih, également ministre délégué chargé de l’Habitat dans le gouvernement El Mansouri.

Députée de la région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima de 2021 à 2026, Kouloub Faitah est avocate de carrière, licenciée en droit privé. Elle détient également un master en sciences criminelles et études sur la sécurité de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/10/2026 à 13h25
#gouvernement#Parlement#Mustapha Baitas#Fatima Ezzahra El Mansouri

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