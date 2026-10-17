Énergie et mines: Charafat Afailal veut corriger «les disparités spatiales et sociales»

La cérémonie de passation de pouvoir entre Charafat Afailal et Leila Benali s’est déroulée ce samedi 17 octobre au siège du ministère de l’Énergie dans un climat empreint de respect et de responsabilité, en présence de divers cadres de ce département stratégique.

Évoquant sa mission, Charafat Afailal a déclaré qu’elle agira pour «relever l’ensemble des défis liés aux risques qui guettent notre pays, qu’il s’agisse des menaces climatiques ou des aléas géopolitiques qui impactent tout particulièrement le secteur de l’énergie».

Pour la nouvelle ministre, l’objectif consiste «à valoriser les riches ressources minières et minérales dont dispose le Maroc, afin d’en faire un véritable levier pour l’économie nationale et de corriger certaines disparités sur le plan de la justice spatiale et sociale». Charafat Afailal a émis le vœu d’être à la «hauteur de la confiance placée en nous par Sa Majesté le Roi, ainsi que de celle de l’ensemble des citoyennes et citoyens marocains».