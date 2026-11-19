Les Centres régionaux d’investissement changent de gouvernance. Réuni jeudi 19 novembre, le Conseil de gouvernement a approuvé un projet de décret modifiant les dispositions réglementaires encadrant le fonctionnement de ces structures, créées pour accompagner les investisseurs et faciliter la réalisation de leurs projets à l’échelle régionale.

La principale nouveauté réside dans le transfert de leur tutelle au ministère de l’Intérieur. Le texte prévoit également que la présidence des conseils d’administration des CRI soit assurée par le ministre de l’Intérieur ou par son représentant.

Cette évolution intervient après le rattachement des CRI à la chefferie du gouvernement en 2023, avec une délégation de prérogatives au département chargé de l’Investissement. Le nouvel arbitrage institutionnel confie ainsi au ministère de l’Intérieur un rôle central dans la gouvernance de ces établissements.

Présenté par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Intégration économique, le projet entend améliorer l’efficacité et la performance de la gestion des CRI. Le gouvernement met notamment en avant la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes administrations et les services déconcentrés concernés, afin de permettre à ces centres de mieux remplir leur mission de promotion de l’investissement.

Lire aussi : Investissement: la réforme des CRI passe à la vitesse supérieure

Concrètement, les CRI sont appelés à jouer un rôle plus efficace dans l’accompagnement des projets, depuis leur instruction jusqu’à leur concrétisation. Le dispositif vise à leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour faire avancer les dossiers d’investissement et lever les obstacles administratifs susceptibles d’entraver leur réalisation.

Le choix du ministère de l’Intérieur s’inscrit dans une logique de renforcement de l’ancrage territorial de la politique d’investissement. À travers ses relais territoriaux et sa présence dans les régions, ce département dispose de leviers de coordination avec les administrations et les services déconcentrés, dont la mobilisation est déterminante pour le déblocage de nombreux projets.

Le gouvernement inscrit également cette réforme dans le prolongement de la régionalisation avancée et de la mise en œuvre de la Charte nationale de la déconcentration administrative. Elle doit notamment accompagner le déploiement des nouveaux programmes de développement territorial, en assurant une meilleure articulation entre les politiques publiques et les besoins exprimés au niveau régional.