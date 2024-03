Réforme des CRI: Mohcine Jazouli se concerte avec le patronat

Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. . Khadija Sabbar/ Le360

Le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) se penchent sur la réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI). Les deux parties ont tenu, ce vendredi 8 mars au siège de l’organisation patronale à Casablanca, une réunion de concertation dans le cadre de l’étude de l’alignement stratégique des CRI menée par le ministère.

Cette réunion, qui a connu la participation des CGEM Régions, des fédérations et des commissions de la CGEM, est la première d’une série de rencontres entre le ministère et la CGEM. Objectif: assurer la convergence et concevoir des solutions pragmatiques qui permettront d’enrichir l’étude susmentionnée en tenant compte notamment des spécificités régionales.

Nouveau positionnement

À rappeler qu’un nouveau palier de la réforme des CRI est en cours dans le cadre du renforcement de leur rôle stratégique en tant que facilitateurs et catalyseurs de l’investissement au niveau territorial. Cette réforme a pour objectif de définir le nouveau positionnement de ces entités et de décliner leur feuille de route, tout en capitalisant sur les acquis réalisés dans le cadre de la loi 47-18 portant sur la réforme des CRI.

Cet alignement fait suite à l’opérationnalisation de la nouvelle Charte de l’investissement, l’instauration de la Commission nationale des investissements, l’unification de la gouvernance de l’investissement autour du chef du gouvernement et le lancement de la feuille de route d’amélioration du climat des affaires 2023-2026.