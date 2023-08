Centres régionaux d’investissement: un nouveau dispositif de gouvernance et de gestion

La réforme des Centres régionaux d’investissement se poursuit. Le chef du gouvernement, à travers le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, a lancé une étude en vue d’une refonte structurelle en matière de gouvernance. Ceci, dans la continuité du transfert de la tutelle des CRl au chef du gouvernement, qui en a délégué la gestion au ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 10 août.

«Articulée autour de trois phases, l’étude en question sera réalisée dans 4,5 mois, hors délais de validation, après son attribution en septembre prochain. Elle se déroulera en trois phases principales, à commencer par la définition de l’état des lieux», lit-on. Cette première phase conditionnera la nature des prochaines actions à engager puisqu’elle ciblera plusieurs volets, notamment l’analyse des bilans d’activité et les rapports d’évaluation, en plus des feuilles de route opérationnelles des CRI.

À cela s’ajoute l’analyse de la gouvernance actuelle et des modalités d’interactions avec les parties prenantes et le fonctionnement des CRUI (Commission régionale unifiée d’investissement), ainsi que la structure organisationnelle, y compris les dysfonctionnements actuels et les dossiers d’investissement en souffrance. Il s’agit aussi de l’accompagnement de chaque CRI dans la préparation d’un plan d’action de résolution des problèmes liés à ces projets d’investissement en souffrance ou refusés.

La seconde phase porte sur l’alignement stratégique et l’actualisation des feuilles de route des CRl avec l’élaboration de la feuille de route à l’échelle régionale et nationale, en vertu des objectifs de la nouvelle Charte de l’investissement; une proposition en matière d’ajustements organisationnels et l’élaboration d’un plan de déploiement de feuille de route globale.«La dernière phase est liée à l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau dispositif de gouvernance et de gestion. Pour rappel, le palier de la réforme de 2019 avait permis d’opérer une refonte des CRl via leur transformation institutionnelle en établissements publics, leur restructuration interne et le recours à la digitalisation des procédures dans CRl­ Invest», lit-on encore.