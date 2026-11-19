Le ministère public a enregistré 824 procédures et 392 poursuites pour blanchiment d’argent durant les neuf premiers mois de 2026. Les magistrats soulignent toutefois la complexité de ces dossiers, entre preuve, saisie des avoirs et protection des droits de propriété. Ces chiffres ont été présentés lors d’une journée d’étude à Rabat. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, du 20 novembre, le traitement des affaires de blanchiment d’argent a progressé au Maroc. Lors d’une journée d’étude organisée jeudi 19 novembre à Rabat par la présidence du ministère public, Hicham Balaoui, procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du ministère public, a indiqué que le nombre de procédures traitées avait atteint 824 à fin septembre 2026, après 801 en 2024 et 827 en 2025. Il y voit une accélération du traitement des dossiers, malgré la complexité des enquêtes liées à ces infractions et leur imbrication dans les circuits financiers et économiques. Du côté des poursuites, leur nombre est passé de 355 en 2025 à 392 durant les neuf premiers mois de 2026. L’année 2025 avait également enregistré 184 décisions de classement et 144 réquisitions de renvoi à l’instruction préparatoire.

Mohamed Abdennabaoui, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a, de son côté, fait état de plus de 724 décisions rendues par les juridictions compétentes en 2025, avec un délai moyen de traitement n’excédant pas 110 jours. Pour le quotidien, «ces progrès chiffrés n’effacent pas la complexité judiciaire de ces dossiers. Ils posent la question du lien entre les fonds suspects et l’infraction d’origine, de la charge de la preuve et du suivi des produits criminels afin d’empêcher qu’ils soient écoulés avant l’aboutissement de la procédure. Ces difficultés s’accentuent lorsque le gel ou la saisie touchent des personnes, des sociétés ou des activités économiques légitimes, car les droits des détenteurs de fonds croisent ceux des victimes et d’autres parties».

Le procureur général du Roi a insisté sur la nécessité d’une approche judiciaire équilibrée, qui allie fermeté dans la lutte contre le blanchiment et respect des droits et libertés. Il a plaidé pour que les mesures conservatoires restent proportionnées aux objectifs visés, tout en préservant le droit de propriété et les droits des tiers. Selon lui, les enjeux dépassent le volet pénal: les fonds illicites affectent aussi l’intégrité du système financier, la concurrence loyale et le climat des affaires, de sorte que cette lutte contribue à la protection de l’économie nationale.

Abdennabaoui a, pour sa part, souligné que le blanchiment est devenu l’un des défis majeurs des systèmes juridiques et judiciaires modernes, en raison de son lien avec diverses activités criminelles, de la complexité de son exécution et de l’imbrication des transactions financières au-delà des frontières, favorisée par l’évolution rapide des technologies et des services financiers.

Ces défis prennent une dimension particulière avec la préparation du Maroc au troisième cycle d’évaluation mutuelle des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cela suppose, selon lui, d’améliorer la qualité des statistiques judiciaires, de mieux documenter les cas pratiques, de renforcer la coopération internationale et de mieux exploiter les applications informatiques, en tenant compte des risques liés aux technologies numériques, aux actifs virtuels et à la fraude financière.

La journée d’étude, qui a réuni des responsables judiciaires et des magistrats du parquet, a permis de discuter des difficultés d’application des nouvelles dispositions législatives, d’échanger les expériences et d’harmoniser la pratique judiciaire. Elle devait aboutir à des recommandations visant à rendre plus efficace le traitement de ces dossiers, sans porter atteinte aux garanties légales de protection des droits et libertés.