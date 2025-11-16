Politique

Actualisation du plan d’autonomie: les partis politiques se préparent à rendre leurs copies

Lors de la réunion entre les conseillers du Roi et les chefs de partis politiques, lundi 10 novembre 2025 à Rabat.

Revue de presseLes partis politiques doivent soumettre leurs propositions cette semaine au ministère de l’Intérieur, qui centralisera et analysera les contributions avant leur examen par les conseillers royaux et le ministère des Affaires étrangères. Le processus vise à garantir une révision précise du projet d’autonomie, soutenu internationalement, tout en renforçant la vigilance contre toute tentative de corruption ou de manipulation électorale. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 16/11/2025 à 18h19

Les partis politiques marocains se préparent à soumettre leurs propositions en vue de la révision du projet d’autonomie des provinces du Sahara, dès jeudi prochain, à l’issue du délai fixé par les conseillers de Sa Majesté le Roi, indique le quotidien Assabah dans son édition du lundi 17 novembre, citant des sources fiables.

Selon ces sources, il a été convenu que les partis politiques présenteraient leurs propositions dans la plus stricte confidentialité, au siège du ministère de l’Intérieur. Les hauts responsables spécialisés dans la gestion territoriale régionale se chargeront de centraliser ces propositions afin d’élaborer un cadre global qui sera ensuite examiné par le ministère des Affaires étrangères et les conseillers royaux. Les dirigeants des partis ont été priés de ne divulguer aucune copie de leurs propositions au public, afin de permettre un travail serein et exempt de pressions, dans le but de produire une révision rigoureuse et précise garantissant la protection de la souveraineté nationale, détaille Assabah.

Cette initiative intervient dans un contexte où le projet d’autonomie bénéficie désormais d’un large soutien international et constitue une référence pour le Conseil de sécurité des Nations Unies dans la résolution du conflit artificiel autour de la marocanité du Sahara, sous souveraineté pleine et entière du Royaume. Une fois qu’un accord sera trouvé au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre de l’autonomie comme solution définitive à ce conflit, une modification de la Constitution marocaine sera envisagée, relève Assabah.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a indiqué aux dirigeants des partis que les prochaines élections sont prévues, dans un calendrier provisoire, entre le 16 et le 23 septembre 2026, sauf survenue de circonstances exceptionnelles, souligne Assabah. Laftit a fermement démenti toute rumeur d’élections anticipées propagée par certains partis d’opposition.

Le ministre a également mis la responsabilité sur les partis politiques de «mettre de l’ordre» leurs rangs en luttant contre les éléments corrompus, en soulignant l’importance de ne pas se livrer à des campagnes de parrainage injustes pour obtenir des sièges à tout prix. Il a averti que les services du ministère de l’Intérieur renforceront la surveillance de toute tentative de fraude électorale ou de manipulation du scrutin.

Enfin, Laftit a rappelé le rôle essentiel des parlementaires dans le processus législatif et dans le contrôle de l’action gouvernementale. En même temps, il a affirmé que «ceux qui cherchent à compromettre le processus démocratique ne seront pas épargnés», citant la poursuite judiciaire engagée contre plus de 300 élus locaux et plusieurs dizaines de parlementaires. Il a également mis en garde les prédateurs des terres collectives et les détourneurs de fonds publics contre des conséquences des plus sévères à leurs actes.

