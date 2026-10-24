Marocaines chez Victoria’s Secret: Imaan Hammam, Angel depuis une décennie, une première pour Malika El Maslouhi

Dimanche dernier à Los Angeles, sur le podium du géant de la lingerie Victoria’s Secret, Imaan Hammam, mannequin maroco-égyptien qu’on ne présente plus, a brillé comme à son habitude. Elle a d’abord arboré un ensemble argenté aux drapés délicats, avant de faire sensation dans une tenue vert citron aux découpes et aux franges agrémentées d’ailes pailletées assorties, emblématiques du défilé. Deux looks qui ont souligné l’aisance et la présence sur scène de cette habituée du rendez-vous.

Pour Malika El Maslouhi, l’événement avait une saveur particulière. Le mannequin maroco-italien a fait une entrée remarquée sur le podium de Victoria’s Secret, avec deux tenues aux univers bien distincts. La première associait un ensemble de lingerie noire aux détails argentés, des bijoux de corps entrecroisés et de longs bas transparents, le tout sublimé par une imposante coiffe sculpturale argentée.

La seconde, plus aérienne, misait sur une robe nuisette rose pâle en voile transparent, agrémentée de dentelle et prolongée par un ourlet asymétrique. Deux propositions qui ont souligné sa capacité à passer d’une allure affirmée à une esthétique plus délicate.

Si l’une est une habituée du rendez-vous et l’autre une nouvelle venue, leurs parcours se sont déjà croisés dans l’univers des grandes maisons. Des Fashion Weeks aux campagnes publicitaires, toutes deux ont construit une carrière internationale, avec des styles et des trajectoires qui leur sont propres.

Pour rappel, née à Amsterdam d’un père égyptien et d’une mère marocaine, Imaan Hammam, aujourd’hui trentenaire, a été repérée à seulement 13 ans dans la gare centrale de la capitale néerlandaise. Une rencontre inattendue qui a ouvert la voie à une carrière internationale. En 2013, elle se fait remarquer en ouvrant le défilé Givenchy, avant de s’imposer progressivement parmi les mannequins les plus recherchés de sa génération.

Depuis, les grandes maisons se succèdent à son agenda. Chanel, Versace, Burberry, Moschino, Jacquemus et Giorgio Armani ont notamment fait appel à elle, tout comme des marques telles que H&M, Shiseido et Céline pour leurs campagnes.

Imaan Hammam et Malika El Maslouhi dans les coulisses du Victoria's secret Fashion Show 2026.

Depuis ses débuts chez Victoria’s Secret en 2014, Imaan Hammam a défilé à plusieurs reprises pour la marque. Ses boucles naturelles, devenues sa signature, affirment une singularité dans une industrie longtemps attachée à des canons de beauté uniformes. Fière de ses origines marocaines et égyptiennes, qu’elle revendique au-delà des podiums, la top model incarne aussi l’ouverture progressive de la mode à une plus grande diversité de visages et d’héritages culturels.

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Pour Malika El Maslouhi, 27 ans, le mannequinat n’était pas une vocation toute tracée. Née à Milan d’un père marocain et d’une mère italienne, elle a été repérée alors qu’elle poursuivait des études universitaires, avant de se consacrer pleinement à la mode. L’agence milanaise Why Not Model Management, qui la représente en Italie, figure parmi celles qui accompagnent sa carrière.

Elle fait ses débuts sur les podiums lors du défilé Alberta Ferretti automne-hiver 2019-2020, puis participe au défilé Dior Croisière 2020, organisé à Marrakech en avril 2019. Elle s’impose ensuite dans les calendriers des Fashion Weeks de New York, Londres, Milan et Paris, défilant notamment pour Chanel, Hermès, Valentino et Jacquemus.

Malika El Maslouhi backstage at the Victoria's Secret Fashion Show (2026) pic.twitter.com/gdcRka0TH1 — linda (@itgirlbackup) October 18, 2026

Depuis, son parcours l’a conduite sur les podiums de maisons comme Chanel, Dior, Hermès, Valentino et Jacquemus. Elle a également participé à des campagnes pour Calvin Klein, Lanvin, Jimmy Choo et Louis Vuitton, tout en apparaissant dans plusieurs éditions de Vogue.

Au fil de son ascension, Malika El Maslouhi a aussi pris la parole sur la représentation des femmes arabes dans l’industrie. Dans un entretien accordé à Vogue Italia en janvier 2024, elle évoquait le manque de modèles auxquels elle pouvait s’identifier durant son enfance, dans les publicités et les magazines. Elle a également pointé les limites des repérages et des castings dans certaines régions.

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Son arrivée chez Victoria’s Secret ajoute ainsi un nouveau rendez-vous à un parcours déjà marqué par les grandes capitales de la mode. Une étape symbolique pour la mannequin, qui poursuit son chemin entre podiums prestigieux et campagnes internationales.

L’une connaît les arcanes du show américain sur le bout des doigts, l’autre y fait une entrée remarquable. Mais ensemble, Imaan Hammam et Malika El Maslouhi continuent d’écrire l’un des plus beaux chapitres du mannequinat contemporain, en portant haut leurs origines marocaines sur les plus grands podiums de la planète.