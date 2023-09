La mannequin marocaine Rania Benchegra finaliste du casting mondial 2023 lancé par le prestigieux magazine Vogue

Elles incarnent un idéal moderne de beauté, voire de nouveaux archétypes, elles ont 18 ans et plus et elles reflètent le monde dans lequel nous vivons… tels étaient les critères auxquels devaient répondre les jeunes femmes qui ont tenté leur chance à l’Open casting organisé par le célèbre magazine Vogue, en soumettant des photographies et une courte vidéo de présentation, ainsi qu’en répondant à un questionnaire pour mettre en valeur leur personnalité.

Pour espérer devenir l’un des nouveaux visages de la publication de renom, pas besoin non plus d’être représentée par une agence. Après tout, «certains des modèles préférés de Vogue ont été découverts de la manière la plus surprenante: Kate Moss à l’aéroport JFK, Naomi Campbell faisant du lèche-vitrines à Covent Garden», a déclaré Anna Wintour, directrice du contenu chez Condé Nast et directrice éditoriale monde de Vogue.

À l’issue de ce concours mené à l’échelle internationale, et auquel ont participé plus de 60.000 jeunes femmes, le comité de sélection, composé de rédacteurs de Vogue et de professionnels de l’industrie de la mode, a désigné huit finalistes qui seront présentées dans un prochain documentaire.

Il s’agit en l’occurrence de Cynthia Machava (Johannesburg, Afrique du Sud), Abrar Mohammed (Londres, Royaume-Uni), Colette Kanza (Paris, France), Mars (Los Angeles, Californie, États-Unis), Rania Benchegra (Marrakech, Maroc), Mengyao Wang (Zhoukou, province du Henan, Chine), Dulmi (Tokyo, Japon) et Rayan El-Mahmoud (Accra, Ghana).

Rania Benchegra pose pour Vogue en robe Tom Ford et ceinture corset. (Vogue)

«Il ne s’agissait pas seulement de réaliser un rêve», explique à Vogue Rania Benchegra, venue de Marrakech. «C’était une détermination farouche de briser les stéréotypes et de nous donner les moyens d’embrasser notre identité sans vergogne».

Rania Benchegra n’en est pas à ses premiers pas dans la mode, elle qui a posé pour la première fois à l’âge de 5 ans pour la marque française Petit bateau, avant d’enchaîner les collaborations avec de nombreuses marques parmi lesquelles H&M, Anastasia Beverly Hills ou la ligne Pink de Victoria’s Secret. Elle a également pris la pose dans des éditoriaux des magazines Vogue US, Vogue Arabia ou encore Instyle.