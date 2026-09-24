La top marocaine Imaan Hammam illumine le défilé Vogue World à Milan

Après New York, Londres, Paris et Los Angeles, l’événement itinérant imaginé par le magazine de mode Vogue a posé ses valises pour la première fois en Italie, dans la Galleria Vittorio Emanuele II à Milan, pour une édition consacrée au Made in Italy, à l’artisanat et au savoir-faire à l’ère contemporaine.

Le concept de cette édition reposait sur un parcours en cinq actes retraçant les grandes révolutions de la mode italienne, entre artisanat, industrie, et les liens entre technologie, innovation et création.

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Parmi les mannequins réunis pour l’occasion, Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Eva Herzigová, Mariacarla Boscono ou encore Alex Consani, mais aussi et surtout, Imaan Hammam. Vêtue d’une combinaison Versace emblématique issue de la collection printemps-été 2018, entièrement ornée de cristaux, Imaan Hammam a incarné avec brio la mode transalpine dans ses facettes les plus spectaculaires. Une belle consécration pour celle qui a posé en couverture du magazine Vogue à 27 reprises à travers le monde.

Née en 1996 à Amsterdam d’un père égyptien du Caire et d’une mère marocaine originaire de Zagora, la «Vogue girl» a fait de ses origines nord-africaines une part importante de son image publique. Celle-ci multiplie les shootings au Maroc où elle se rend très régulièrement et ne manque pas de faire valoir son attachement aux Lions de l’Atlas, dont elle ne rate presque aucun match lors des grandes compétitions internationales.

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Un amour pour le football marocain que certains ont même attribué à une relation amoureuse naissante entre la top et Achraf Hakimi, le capitaine des Lions, avec lequel elle a partagé précédemment la couverture du magazine Vogue Arabia.