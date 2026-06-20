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Imaan Hammam, top model et fervente supportrice des Lions de l’Atlas

La top model Imaan Hammam dans les gradins du Boston Stadium, le 19 juin 2026, pour soutenir l'équipe du Maroc face à l'Ecosse.

La top model Imaan Hammam dans les gradins du Boston Stadium, le 19 juin 2026, pour soutenir l'équipe du Maroc face à l'Écosse.

Entre défilés haute couture, campagnes de prestige et séances photos aux quatre coins du monde, Imaan Hammam trouve toujours le temps de soutenir les Lions de l’Atlas. Une passion que la top model maroco-égyptienne affiche avec constance au fil des compétitions.

Par La Rédaction
Le 20/06/2026 à 18h13

Dès le coup d’envoi de la Coupe du monde à New York, Imaan Hammam avait répondu présente. Pour l’occasion, la top model arborait une création spécialement imaginée aux couleurs du drapeau marocain. Après la victoire des Lions de l’Atlas, elle avait partagé son enthousiasme avec ses millions d’abonnés sur Instagram: «Nous avons montré au monde qui nous sommes. Nous sommes très fiers de cette équipe. Aux joueurs, continuez à nous rendre fiers!», écrivait-elle en légende d’une série de clichés publiés sur son compte.

Quelques jours plus tard, le 19 juin, à l’occasion de la rencontre opposant le Maroc à l’Écosse, Imaan Hammam a de nouveau pris place dans les tribunes du Boston Stadium pour encourager les Lions de l’Atlas.

Cette fois vêtue du maillot de la sélection nationale, elle a partagé plusieurs photos et vidéos capturant l’ambiance électrique qui régnait dans l’enceinte sportive, où les supporters marocains avaient fait le déplacement en nombre.

Proche d’Achraf Hakimi, Imaan Hammam avait notamment posé à ses côtés pour la couverture de Vogue Arabia en mars 2025. Le magazine leur avait alors consacré une interview croisée accompagnée d’une série de clichés mettant en lumière leur complicité.

Quelques mois plus tard, la top model s’était de nouveau affichée au soutien du capitaine des Lions de l’Atlas. Le 9 juillet, elle avait en effet pris place dans les tribunes du MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey, pour assister à la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, disputée dans le cadre de la Coupe du monde des clubs.

Lire aussi : Achraf Hakimi et Imaan Hammam, le couple qui affole la Toile

Une proximité et une présence régulière aux côtés d’Achraf Hakimi qui n’ont pas manqué d’alimenter les spéculations sur une possible relation entre le capitaine des Lions de l’Atlas et la mannequin vedette des plus grandes maisons de couture.

Par La Rédaction
Le 20/06/2026 à 18h13
#imaan hammam#Lions de l'Atlas#Coupe du monde#Achraf Hakimi

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