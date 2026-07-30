Ukraine: une attaque russe massive fait au moins 13 morts dans plusieurs villes

Un conducteur de chariot élévateur déplace une voiture détruite sur le site d'une attaque aérienne à Sloviansk, dans la région de Donetsk, en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie

L’attaque est survenue quelques heures après une mise en garde du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait évoqué la forte probabilité d’un bombardement massif.

Dans un village situé à la périphérie de Kryvyï Rig, dans le centre du pays, un missile balistique Iskander-M a directement frappé une maison abritant une famille nombreuse, selon les autorités ukrainiennes.

«Un tir direct d’un missile balistique Iskander-M, lancé depuis Voronej, a frappé une maison privée où vivait une famille nombreuse, tuant deux fillettes de 5 et 12 ans ainsi que quatre adultes», a indiqué sur Telegram Oleksandr Vilkoul, chef de l’administration militaire municipale de Kryvyï Rig.

Huit autres personnes ont été blessées, parmi lesquelles deux garçons de 6 et 15 ans. Les équipes de secours ont poursuivi leurs recherches dans les décombres, les autorités locales redoutant que le bilan ne s’alourdisse.

💔 Lviv: Residents help search through rubble as people remain trapped



Residents of Lviv are helping emergency crews clear the rubble after Russia's overnight attack, with people still believed to be trapped beneath the debris.



Russia launched a massive overnight missile and… pic.twitter.com/DxkDDsVUYO — NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2026

Le conseil municipal de Novopillia, où vivait la famille, a présenté ses condoléances aux proches des victimes. L’affirmation selon laquelle le missile avait été lancé depuis la région russe de Voronej repose sur les informations communiquées par les responsables ukrainiens et n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Un mort et plusieurs incendies à Kiev

Dans la capitale ukrainienne, une personne a été tuée et deux autres ont été blessées, selon les services de secours. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs quartiers après les frappes et la chute de débris.

«L’ennemi attaque la capitale avec des armes balistiques. La menace de nouvelles attaques demeure. Restez dans les abris!», avait averti sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

Une journaliste de l’AFP présente dans la capitale a entendu plusieurs explosions après le déclenchement de l’alerte aérienne. Des bâtiments non résidentiels, des véhicules, des entrepôts et des habitations ont été endommagés.

🚨 BREAKING: A Russian attack on Ukraine has killed at least 7 people, including 2 children.



At least 15 others were injured as homes were hit, with two sisters—aged 5 and 12—among those killed in Kryvyi Rih. https://t.co/dLG7cfab68 — UNITED24 Media (@United24media) July 30, 2026

Dans le district de Brovary, situé dans la région de Kiev, cinq personnes ont été blessées, parmi lesquelles un mineur et deux femmes.

À Poltava, dans le centre du pays, une attaque de drone a touché les locaux d’une entreprise privée, tuant une personne et provoquant un incendie. Le bilan national a ensuite été porté à au moins 13 morts, sans que les autorités aient immédiatement détaillé l’ensemble des lieux où les autres décès avaient été enregistrés.

Vingt-six blessés à Lviv

À Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, les autorités ont annoncé que 26 personnes avaient été blessées. Deux immeubles résidentiels ont été endommagés et des habitants se sont retrouvés ensevelis sous les décombres.

Les secouristes, aidés par des habitants, ont poursuivi les opérations de déblaiement pendant la matinée. Plus de 20 bâtiments résidentiels, une école et deux jardins d’enfants auraient également subi des dégâts.

Lire aussi : Ukraine: 10 morts et près de 100 blessés dans une attaque de missile russe près de Kiev

En raison de l’ampleur de l’attaque et de sa proximité avec la frontière, la Pologne a fait décoller des avions de chasse et placé ses systèmes de défense aérienne et de surveillance radar en état d’alerte. Les autorités polonaises ont également découvert un cratère et des débris provenant d’un objet non identifié dans un champ de la région de Lublin.

L’avertissement de Zelensky

Quelques heures avant le début des bombardements, Volodymyr Zelensky avait déclaré avoir reçu un rapport du commandement de l’armée de l’air.

«Les Russes ont préparé une attaque massive il y a quelques jours, et il existe une forte probabilité que cette frappe soit menée cette nuit», avait-il écrit sur X, demandant aux habitants de respecter les alertes aériennes.

I received a report from Air Force Commander Anatolii Kryvonozhko. The Russians prepared a massive attack several days ago, and there is a high probability that the strike will be carried out tonight. It is important that our partners fully understand what is happening and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026

Le président ukrainien avait également renouvelé son appel aux alliés occidentaux afin qu’ils livrent davantage de systèmes de défense antiaérienne et de missiles intercepteurs. La Russie a intensifié ces dernières semaines l’utilisation de missiles balistiques, particulièrement rapides et difficiles à neutraliser.

L’Ukraine souffre notamment d’un manque de missiles PAC-3 utilisés par les systèmes américains Patriot, qui jouent un rôle essentiel dans l’interception des projectiles balistiques.

Volodymyr Zelensky s’était entretenu mardi à Washington avec Donald Trump. À l’issue de cette rencontre, il avait indiqué que le président américain avait accepté d’accorder à l’Ukraine des licences pour produire des missiles destinés aux systèmes Patriot. La mise en place d’une telle production pourrait cependant nécessiter plusieurs années.

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir visé des installations militaires dans plusieurs régions ukrainiennes ainsi que trois navires de transport. Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées indépendamment. Moscou et Kiev nient tous deux prendre délibérément pour cible les populations civiles depuis le début de l’invasion russe à grande échelle, en février 2022.