L’UE s’accorde sur un emprunt commun de 90 milliards pour l’Ukraine, sans toucher aux avoirs russes

Les dirigeants des 27 États membres devaient coûte que coûte trouver une solution durable pour Kiev, qui risquait d’être à court d’argent dès le premier trimestre 2026. Ils s’étaient engagés à assurer l’essentiel du soutien financier et militaire après la fermeture du robinet américain décidée par Donald Trump.

«C’est un message décisif pour mettre fin à la guerre, car (Vladimir) Poutine ne fera des concessions que lorsqu’il comprendra que sa guerre ne lui rapportera rien», a assuré le chancelier allemand Friedrich Merz à l’issue de cet accord arraché au milieu de la nuit à Bruxelles.

Le dirigeant allemand soutenait pourtant depuis des mois une utilisation des avoirs russes gelés en Europe pour financer ce prêt. Il a quitté Bruxelles sans avoir obtenu gain de cause, et contraint par ailleurs d’accepter un report de la signature d’un accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur, obtenu par la France et l’Italie.

Faute d’accord sur ce recours aux avoirs de la banque centrale russe, totalement inédit et à haut risque, les 27 se sont ralliés à un emprunt commun.

«Nous nous sommes engagés, nous avons tenu promesse», s’est félicité devant la presse le président du Conseil européen, Antonio Costa, qui a mené les travaux de ce sommet européen.

At the EU Council meeting I said: just like authorities confiscate money from drug-traffickers and seize weapons from terrorists, Russian assets must be used to defend against Russian aggression and rebuild what was destroyed by Russian attacks. It’s moral. It’s fair. It’s legal. pic.twitter.com/y9npXV6AH8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2025

«Garantir 90 milliards d’euros à un autre pays pour les deux prochaines années, je ne crois pas que cela se soit jamais vu dans notre histoire», a jugé la Première ministre danoise Mette Frederiksen, dont le pays assure la présidence du Conseil de l’UE jusqu’à la fin de l’année.

Parler à Poutine?

Maintenant, «il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine», a de son côté jugé le président français Emmanuel Macron.

Les besoins de financement de Kiev ont été estimés à 137 milliards d’euros, l’UE s’engageant à prendre en charge les deux tiers, soit 90 milliards d’euros. Le reste devant être assuré par les autres alliés de l’Uk

We gathered today with a clear objective:



to address Ukraine’s pressing financing needs.



We delivered.



90 billion euro for the next two years through EU borrowing on the capital markets ↓

https://t.co/DPQcTkDPX8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 19, 2025

raine, comme la Norvège ou le Canada.

Les 27 vont accorder à Kiev un prêt à taux zéro, financé par le budget de l’Union européenne, que l’Ukraine n’aura à rembourser que si la Russie lui verse des réparations, a précisé devant la presse la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

«Après de longues discussions», il est clair que le recours aux avoirs russes «nécessite davantage de travail», avait reconnu dans la nuit de jeudi à vendredi un responsable européen, sous couvert d’anonymat.

Polish Prime Minister Donald Tusk just dropped a truth bomb. He’s calling out the 'wait-and-see' crowd in Europe. Either we send the money to stop putin in Ukraine today, or our own kids will be bleeding on the frontlines tomorrow. No more excuses.



"Now we have a simple choice:… pic.twitter.com/bef9PJgD79 — Yasmina (@yasminalombaert) December 18, 2025

Un accord butait depuis des semaines sur la vive réticence de la Belgique, où se trouve l’essentiel de ces avoirs gelés, soit quelque 210 milliards d’euros. L’idée était d’y recourir pour financer un «prêt de réparation» de 90 milliards en faveur de l’Ukraine.

Des heures de tractations, entre diplomates puis au niveau des dirigeants européens, réunis jeudi soir en conclave, n’ont pas permis de dégager un compromis.

«Tout le monde est soulagé»

Le Premier ministre belge, Bart De Wever, avait dès octobre exigé de ses partenaires des garanties quasi illimitées pour parer le risque d’un remboursement anticipé ou de représailles russes. Et si les autres pays de l’UE se sont dits prêts à être solidaires, pas question néanmoins pour eux de signer un chèque en blanc à la Belgique.

«Les jeux sont faits, tout le monde est soulagé», a déclaré le chef du gouvernement belge, tout sourire, à l’issue de ce sommet à haut risque.

L’accord sur l’emprunt a été trouvé à 27, mais l’opération ne se fera qu’à 24, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque – trois pays réticents à soutenir financièrement l’Ukraine – en étant exemptés.

«La décision doit être prise d’ici la fin de cette année», avait rappelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’une conférence de presse à Bruxelles, où il s’est déplacé pour mieux marteler son message.

Together with Prime Minister of Belgium Bart De Wever, we discussed mechanisms for using frozen Russian assets.



I understand all of Belgium’s concerns; however, a decision on the reparations loan must be made. It is fair and will ensure long-term predictability for Ukraine. pic.twitter.com/pzPqzKDf8I — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) December 18, 2025

Il n’a été que partiellement entendu, après avoir plaidé sans relâche pour faire payer la Russie. L’Ukraine reste toutefois assurée d’avoir les fonds nécessaires, alors que les combats continuent en dépit d’intenses négociations en cours.

Trump presse Zelensky de «bouger rapidement»

Le président américain s’est à nouveau impatienté jeudi, invitant l’Ukraine à «bouger rapidement», avant que la Russie ne «change d’avis».

Donald Trump a pressé Kiev de progresser dans les négociations sur un plan visant à mettre fin au conflit avec la Russie, avant une nouvelle série des pourparlers en Floride à partir de vendredi.

Les négociateurs «sont près d’arriver à quelque chose mais j’espère que l’Ukraine va bouger rapidement. (...) À chaque fois qu’ils prennent trop de temps, alors la Russie change d’avis», a dit le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.

Les pourparlers diplomatiques destinés à mettre fin au conflit, qui entrerait en février dans sa cinquième année, se sont accélérés ces dernières semaines à la suite de la publication d’un plan de l’administration Trump, sans aboutir à un cessez-le-feu.

Les Américains vont de nouveau discuter séparément avec Ukrainiens et Russes dans les jours qui viennent.

«Vendredi et samedi, notre équipe sera aux États-Unis, elle est déjà en route pour les États-Unis, et les Américains les y attendent. Je ne sais pas qui d’autre pourrait être présent — peut-être qu’il y aura des Européens», a déclaré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.