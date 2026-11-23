La corvette de la marine russe «Merkury» chavirée, à la suite d’une attaque présumée par drone, dans une base navale à Benghazi, en Libye, le dimanche 22 novembre 2026.

Les assauts n’ont pas été revendiqués dans l’immédiat, mais ils surviennent alors que les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes à longue portée contre la Russie, bien au-delà des lignes de front.

Les autorités de l’est de la Libye avaient annoncé dimanche qu’un bateau russe avait été pris pour cible dans le port de Benghazi, puis un autre quelques heures plus tard, sans en préciser le pavillon, au large de la ville.

Le ministère de la Santé des autorités de l’Est a indiqué que ce dernier bâtiment, un navire-marchand, avait été «ciblé par des drones maritimes chargés d’explosifs au large de Benghazi».

La mission de l’ONU en Libye (Manul) «appelle à l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante et transparente afin d’établir les faits et de demander des comptes aux responsables», a déclaré celle-ci dans un communiqué sur X, exprimant sa «profonde préoccupation» concernant ces attaques, sans désigner aucun pays.

Misión de la ONU en Libia: Los ataques de Bengasi confirman la necesidad de acelerar los esfuerzos para unificar las instituciones nacionales libias — CGTN Español (@cgtnenespanol) November 23, 2026

Bombardée quotidiennement par la Russie depuis près de cinq ans, l’Ukraine a intensifié ces derniers mois ses frappes à longue portée contre son voisin, visant en particulier les infrastructures énergétiques finançant l’effort de guerre.

Samedi, un cargo russe a été attaqué par un drone ukrainien en mer Baltique. Début mars, c’est un méthanier russe qui avait coulé au large des côtes libyennes après une frappe imputée par Moscou à l’Ukraine.

Selon un bilan actuel lundi par les autorités ukrainiennes, au moins 12 personnes ont été tuées lors de frappes russes dans la région de Kiev.

Alors que des médias locaux avaient fait état dans un premier temps d’une explosion dans un dépôt de munitions dans le port de Benghazi, le gouvernement basé dans cette ville a ensuite indiqué dans un communiqué que les premiers résultats de l’enquête sur l’explosion montraient qu’elle s’était «produite à bord du navire (russe) amarré au port», et qu’il était «probable qu’il ait été visé par une attaque de drones».

Selon la même source, le navire faisait route vers la Russie et avait fait escale à Benghazi pour se ravitailler en carburant et en provisions, dans le cadre d’accords de coopération entre les deux pays.

Drones maritimes

Les autorités de l’Est ont assuré que le port de Benghazi, la base navale et leurs dépôts étaient intacts et que les activités se poursuivaient normalement, après que l’incendie a été maîtrisé et le site sécurisé.

Une «enquête approfondie» a été ouverte en coordination avec les autorités russes afin de déterminer les circonstances de l’attaque, son origine et les responsables.

Le gouvernement de l’Est a affirmé que la Libye «n’est pas partie à la guerre russo-ukrainienne» ni à aucun conflit armé en dehors de ses frontières.

S’agissant de la seconde attaque, le ministère de la Santé a indiqué que tous les membres d’équipage qui avaient été blessés étaient en train de recevoir des soins, sans en préciser le nombre.

Selon les médias, il s’agirait d’un navire battant pavillon maltais.

La chaîne Alhadath a ensuite rapporté que les forces navales et aériennes avaient intercepté plus de 12 «drones maritimes chargés d’explosifs» au large de Benghazi.

Strona ukraińska opublikowała nagrania z ataku nawodnych bezzałogowców uderzeniowych przeprowadzonych wczoraj w Benghazi. Ujawniono, że w operacji użyto siedmiu dronów. Jak widać na filmie stojąca w porcie korweta rakietowa "Merkury" została w nocy trafiona przez dwa z nich, a w wyniku pożaru i eksplozji w magazynie amunicji zatonęła. Dodatkowo już za dnia u wejścia do portu jeden dron tradił i uszkodzil statek towarowy "Ascalon", który przewoził pojazdy wojskowe transportowane z Obwodu Królewieckiego. — PortalMilitarny.pl (@P_Militarny) November 23, 2026

La Libye reste confrontée à l’instabilité et aux divisions depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

Elle est actuellement gouvernée par deux exécutifs rivaux, l’un dirigé par Abdelhamid Dbeibah, basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, l’autre, installé à Benghazi, est placé sous l’autorité du clan du maréchal Khalifa Haftar.

Dans un communiqué, le gouvernement basé à Tripoli a également rejeté toute tentative de transformer la Libye en «terrain de conflits internationaux et de règlements de comptes entre puissances étrangères».