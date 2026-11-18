Cette image tirée d’une vidéo diffusée le 17 novembre 2026 par les services de sécurité ukrainiens montre des dégâts sur le pont de Crimée (pont de Kertch), qui relie la Crimée à la Russie.. AFP or licensors

L’Ukraine a sévèrement endommagé le pont de Crimée dans la nuit de lundi à mardi, une attaque hautement symbolique avant une rencontre en Chine entre les présidents russe, américain et chinois, tandis que deux ponts majeurs ont été attaqués à Kiev, provoquant hier un chaos routier.

Le chef de l’Etat ukrainien Volodymyr Zelensky s’est félicité d’une «opération sans précédent» contre le pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée annexée par Moscou, menée selon lui en «réponse aux frappes» sur les infrastructures ukrainiennes depuis le début en 2022 de la vaste offensive russe.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, une section entière de cet ouvrage apparaît détruite, dans ce qui semble être l’attaque ukrainienne de plus grande envergure contre celui-ci. Selon M. Zelensky, plusieurs types de drones et de missiles ukrainiens ont frappé les parties routière et ferroviaire du pont.

«Une des arches métalliques et la travée routière qu’elle supportait ont été entièrement détruites» et la partie ferroviaire a été endommagée, a affirmé dans un communiqué le service de sécurité ukrainien (SBU) qui a participé à l’opération.

Dans l’après-midi, le ministère russe des Transports a fait savoir que la circulation ferroviaire avait repris sur l’une des deux voies mais que des réparations se poursuivaient sur la deuxième.

Selon le SBU, l’opération a été préparée pendant près d’«un mois» et s’est déroulée en «sept phases». Dans un premier temps, les forces ukrainiennes ont neutralisé la défense antiaérienne russe, les radars et les autres moyens de défense avant de frapper directement le pont, a-t-il expliqué.

Videos and photos geolocated by NBC News show significant damage to the strategically important Kerch Bridge, with one section collapsed into the water. https://t.co/LMLFxuV28z — NBC News (@NBCNews) November 17, 2026

Cet ouvrage est vital pour la Crimée et c’est un symbole politique fort pour Vladimir Poutine. Il sera réparé et sera ensuite «encore mieux qu’avant», a assuré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Dans la nuit, la Russie a de son côté bombardé deux ponts majeurs enjambant le Dniepr à Kiev et qui ont déjà été visés ces dernières semaines, entraînant une interruption de la circulation sur ces infrastructures. Un journaliste de l’AFP a vu de grands trous causés par ces frappes, sur l’un des deux ponts.

Ces fermetures ont à nouveau causé d’importants problèmes aux Kiéviens souhaitant se rendre d’une rive à l’autre de ce fleuve pour aller travailler. Rencontrée par l’AFP, complètement trempée par la pluie, Veronika Rochtchenko gardait le sourire mais semblait désespérée.

Last night, Russia attacked two major bridges connecting the banks of the Dnipro River in Kyiv, exposing the sheer cynicism of its continued attacks on critical infrastructure amid ongoing diplomatic efforts.



The strikes were part of another massive missile and drone attack… pic.twitter.com/Abhrtp6jLr — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 17, 2026

«Il fait froid, il pleut, c’est le chaos total. J’ai l’impression d’être dans un film, dans une histoire de survie... C’est une épreuve très difficile pour les Ukrainiens. Ce n’est pas normal», dit cette employée d’un atelier de joaillerie. Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a précisé que ces deux ponts avaient été visés par des missiles balistiques.

S’exprimant au cours d’une réunion des pays soutenant Kiev au siège de l’Otan à Bruxelles, M. Zelensky a, une nouvelle fois, appelé ses alliés, dont les États-Unis, à livrer à Kiev sans délai des «intercepteurs Patriot et IRIS-T» capables d’abattre ce type de missiles.

Les attaques nocturnes ont fait deux morts à Kiev, deux autres à Zaporijjia (sud) et un à Vinnytsia (sud-ouest), selon les autorités. Les bombardements russes sur le réseau électrique ont par ailleurs plongé dans le noir 700.000 foyers à Dnipro, une grande ville du centre-est, et ses environs, a déclaré l’opérateur DTEK.

Why is it so hard for Ukraine to destroy Kerch Bridge?



To watch today's episode of #MorningCall, tap the link and download #defenceinsider: https://t.co/rqnReDfpJC pic.twitter.com/kf56ev4FTQ — Sky News (@SkyNews) November 17, 2026

Deux personnes ont par ailleurs été tuées en Crimée dans une attaque de drone ukrainienne, selon les autorités locales installées par la Russie. Le ministère russe de la Défense a quant à lui affirmé que 1.441 drones ukrainiens -le deuxième chiffre quotidien le plus élevé de l’année- avaient été abattus au cours d’attaques nocturnes massives.

Sur le front diplomatique, les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont participé lundi à des pourparlers en ligne avec l’Ukraine et, «pour la première fois, l’Europe était pleinement représentée dans cette discussion», a souligné M. Zelensky lundi soir.

Vladimir Poutine est pour sa part attendu jeudi à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine, où il doit rencontrer ses homologues américain et chinois, en marge du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec).

BREAKING: The UK government says it will supply Ukraine with over 1,000 short-range air defence missiles pic.twitter.com/kEnlE8KCWE — Sky News (@SkyNews) November 17, 2026

Cette rencontre trilatérale fait craindre à l’Europe et à l’Ukraine que la Russie ne cherche à imposer une sorte de «nouveau Yalta», une référence à la conférence de 1945 pendant laquelle les dirigeants de l’Union soviétique, des États-Unis et du Royaume-Uni avaient divisé le continent européen en zones d’influence, jetant les bases de la Guerre froide.

La réunion à Shenzhen de MM. Poutine, Trump et Xi se déroulera le même jour qu’une autre à Berlin de la «Coalition des volontaires», qui rassemble les alliés de Kiev, et à laquelle participeront, selon Axios, MM. Witkoff et Kushner.