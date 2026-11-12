Guerre en Ukraine: les émissaires américains rencontrent aujourd’hui Poutine et Zelensky

Les deux émissaires américains ont été accueillis à leur descente d’avion à l’aéroport Vnoukovo de Moscou par le représentant spécial du président russe, Kirill Dmitriev, ce jeudi matin, selon des images obtenues par l’AFP. Leur cortège a quitté l’aéroport à 05h GMT, selon la télévision russe.

Pour sa part, Volodymyr Zelensky a dit à son arrivée à Dublin qu’il pourrait y avoir une «fenêtre d’opportunité» pour parvenir à un cessez-le-feu avant 2027 dans la guerre en Ukraine qui dure depuis plus de quatre ans. «Ce qui est important, c’est que les Américains sont allés voir Poutine avec des éléments concrets. J’aimerais beaucoup qu’ils reviennent à Dublin avec des éléments concrets», a-t-il ajouté. Il s’est dit sceptique, mais «il y a un espoir».

Il a également salué ce qu’il a appelé un «changement de ton» de la part des États-Unis concernant la participation de l’Europe aux discussions, en affirmant que «la partie américaine l’aborde de manière plus positive, plus chaleureuse». Le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, a pour sa part avancé que les négociations menées aux Émirats montraient que les États-Unis, l’Ukraine et l’Europe étaient «totalement alignés et unis».

Lors de ces deux jours de discussions directes - les premières en plus de huit mois -, les deux camps sont convenus d’un nouvel échange massif de prisonniers, tout en s’opposant sur le rôle que l’Europe devrait jouer dans la poursuite des négociations. Bien que peu d’éléments concrets aient émergé de ces discussions visant à trouver une issue à plus de quatre ans de guerre, les parties ont fait état d’avancées et affirmé que les pourparlers se poursuivraient.

Guerre en Ukraine : les émissaires américains sont arrivés en Russie pour une rencontre avec Vladimir Poutine

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S’exprimant à la télévision russe après cette réunion, le chef de la délégation du Kremlin, l’historien nationaliste Vladimir Medinski, a estimé que «l’objectif principal» des négociations était la création d’un «système de sécurité» en Europe qui serait un nouveau «Yalta et Potsdam», en référence aux conférences de 1945 entre l’URSS et des puissances occidentales sur le partage de l’Europe d’après-guerre.

Fin octobre, M. Zelensky, évoquant une possible rencontre entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, s’était dit opposé à un «Yalta 2, 3, 4» avec «une redistribution des sphères d’influence» entre Washington, Moscou et Pékin.

Pour poursuivre la dynamique des derniers jours, Jared Kushner a annoncé qu’il rencontrerait à Moscou, avec Steve Witkoff, Vladimir Poutine afin de «faire le point sur ce qui a été discuté» à Abou Dhabi et «tenter de réaliser des progrès», puis à Dublin pour un «debrief» avec Volodymyr Zelensky.

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🔸 Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine dans le cadre des discussions sur la guerre en Ukraine. pic.twitter.com/UXxMUsdk7e — Little Think Tank (@L_ThinkTank) November 12, 2026

Côté russe, Vladimir Medinski a déclaré que le «dialogue» se poursuivra, tout en affirmant ensuite, à la télévision russe, que Moscou ne signerait d’accord qu’à ses «conditions» et que lui-même ne voyait pas de «possibilités» pour des «échanges» de territoires.

Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, a noté que «d’importantes divergences (subsistaient)». Washington et Kiev ont estimé que les négociations devaient être élargies, à un moment donné, aux Européens, soutiens de Kiev. Volodymyr Zelensky a salué mercredi leur inclusion dans les négociations, soulignant que cela n’avait pas été «simple». La veille, il avait appelé l’Europe à désigner en novembre un représentant dans les pourparlers.

Mais, la Russie, qui jusqu’à présent a cherché à écarter l’Europe des discussions, ne semble pas avoir changé de position à ce sujet. Vladimir Medinski a écarté l’idée de discussions entre Moscou et les Européens, disant «ne pas bien comprendre leur rôle»: «Nous n’avons reçu aucune initiative de paix, aucune proposition concrète de la part des pays européens.»

Près de 400 000 Russes sont m0rts au combat depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, selon une fuite de données inédite. Deux groupes de hackers ont ciblé l'agence des statistiques de l'Etat russe, afin de télécharger des registres mentionnant les causes de décès. #jt20h… pic.twitter.com/1TxAzScd1H — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) November 11, 2026

En matière de résultats concrets, Kiev, Moscou et Washington ont annoncé qu’un échange de grande ampleur de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie allait se dérouler prochainement. Jared Kushner a assuré qu’il s’agirait de la «plus grande libération humanitaire de prisonniers» dans ce conflit, précisant que le nombre de détenus échangés serait «finalisé» jeudi.

M. Zelensky avait affirmé mardi qu’il souhaitait «un échange de 1.000 (prisonniers) contre 1.000, voire de 1.500 contre 1.500». L’échange de détenus et de corps de militaires tués est l’un des rares domaines de coopération régulière entre Kiev et Moscou.

L’offensive russe à grande échelle en Ukraine, lancée en février 2022, a ravagé ce pays et fait des centaines de milliers de morts des deux côtés, devenant le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Officiellement, les positions des deux camps demeurent très éloignées. Moscou demande notamment le retrait des troupes ukrainiennes de toute la région de Donetsk (est), mais Kiev refuse de se retirer de cette région fortifiée. L’Ukraine demande des garanties de sécurité suffisamment solides pour dissuader Moscou de l’attaquer à nouveau.