Le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump tiennent une réunion trilatérale à la villa Kylin, en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, le 19 novembre 2026

«Nous sommes véritablement en train d’écrire l’Histoire», a déclaré Donald Trump à l’ouverture de cette rencontre dans une résidence au cadre verdoyant de Shenzhen, une technopole du sud de la Chine qui a accueilli mercredi et jeudi les dirigeants des 21 pays membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

US President Donald Trump says that he, Xi Jinping, and Vladimir Putin are "really making history" by holding trilateral talks in China today.



Live blog: https://t.co/33C0wZ4wYu pic.twitter.com/vU2heTRsff — Sky News (@SkyNews) November 19, 2026

«La rencontre, pour la première fois dans l’Histoire, des dirigeants chinois, russe et américain, revêt une portée fondatrice», a renchéri Xi Jinping, estimant que les trois hommes devaient «préserver ensemble la paix mondiale».

JUST IN: 🇺🇸🇷🇺🇨🇳 Trilateral meeting between President Trump, Xi Jinping, and Putin officially begins. pic.twitter.com/VTFRoUiaPe — BRICS News (@BRICSinfo) November 19, 2026

Les présidents, qui avaient pris place à bonne distance l’un de l’autre autour d’une vaste table sombre d’environ quatre mètres de diamètre, ont promis de «préserver la stabilité» internationale dans une «déclaration de paix» mentionnée par un média chinois et le Kremlin à l’issue de leurs entretiens qui ont duré à peu près 1h20m.

🇷🇺🇨🇳🇺🇸 The #RussiaChinaUSA Heads of State Declaration toward Peace adopted following the trilateral meeting:



✍️ The three Heads of State are committed to maintaining strategic stability & international security.



Full: https://t.co/GbopTskrkR pic.twitter.com/mZS2QxWVvF — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 19, 2026

Trump avait souligné dans des déclarations devant des journalistes qu’il discuterait de la guerre en Ukraine avec ses homologues et estimé que les trois puissances se trouvaient dans une position unique pour réduire le nombre des armes nucléaires dans le monde.

«Nos pays ont de nombreux intérêts communs dans le règlement de conflits régionaux, y compris, bien sûr, du conflit en Ukraine», a dit Poutine.

💬 President #Putin at the #RussiaChinaUSA talks:



🇷🇺🇨🇳🇺🇸 I am convinced that Russia, China & the US, the peoples of all three countries, can make a significant contribution to global security & stability if we cooperate constructively as partners.https://t.co/IfBKfYo2Px pic.twitter.com/IvIPum4KM3 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 19, 2026

Les trois dirigeants ont rivalisé de déclarations d’intention générales sur la paix, la nécessité d’éviter une guerre nucléaire par «tous les moyens possibles» (M. Xi) ou la sécurité alimentaire (M. Poutine). Depuis mercredi, ils ont multiplié les démonstrations de bonne entente.

Le format et la teneur de cette rencontre sans précédent sont restés obscurs jusqu’au dernier moment.

Nouveau Yalta

Elle a suscité des parallèles avec la conférence de Yalta en 1945 à laquelle ont participé les dirigeants américain, britannique et soviétique de l’époque.

Pour la Chine, elle constitue une occasion de se poser en acteur incontournable des grandes affaires mondiales. Donald Trump cherche, pour sa part, des gains diplomatiques après les élections de mi-mandat américaines.

Poutine, quant à lui, peut montrer l’image d’une Russie accueillie en égale par les deux grandes puissances mondiales malgré des sanctions économiques occidentales qu’il a jugées mercredi inefficaces et appartenant «au passé».

Pour la première fois depuis l’offensive russe en Ukraine de février 2022, Vladimir Poutine s’est retrouvé mercredi soir et jeudi matin sur la photo de famille d’un important événement diplomatique en présence de dirigeants occidentaux au-delà des États-Unis (Canada, Australie, Japon).

Ses entretiens avec son homologue américain jeudi avant le sommet tripartite ont aussi été sa première rencontre substantielle avec lui depuis le sommet d’août 2025 en Alaska, qui n’avait pas donné lieu à des avancées majeures.

Trump n’a pas été avare d’expressions d’amitié avec Poutine et Xi. Il a qualifié d’«ami» le président russe avec lequel il entretient «une excellente relation depuis de nombreuses années».

“Who is he? He is my friend,” President Trump said as he entered the room to meet with Russian President Vladimir Putin on Thursday. The two leaders met in Shenzhen, China, ahead of their historic trilateral meeting with Chinese President Xi Jinping. pic.twitter.com/Sq7v2MdTqV — CBS News (@CBSNews) November 19, 2026

Concernant son hôte chinois, «le président Xi et moi avons noué une relation personnelle exceptionnelle», a-t-il assuré. Xi était lui-même allé l’accueillir à sa descente d’avion mercredi, ce qu’aucun leader chinois n’avait fait avant lui avec un dirigeant étranger depuis des décennies.

Le sommet s’est déroulé à un moment où l’offensive russe en Ukraine approche du cap des cinq ans, sans perspective de règlement rapide.

«Nous cherchons tous deux à apporter notre aide dans le contexte de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Je souhaite qu’elle prenne fin, et je crois vraiment parler au nom de nous deux sur ce point», a dit Trump au cours d’une rencontre bilatérale avec Xi. La Chine a toujours proclamé sa neutralité dans ce conflit.

Contrôle de l’IA

Les tensions commerciales persistent en dépit d’une trêve conclue en octobre 2025 entre Washington et Pékin mais qui expire en janvier 2027. Chine et États-Unis restent engagés dans une intense compétition stratégique et technologique. Les progrès de l’Intelligence artificielle (IA) suscitent autant d’attentes que d’inquiétudes internationales.

Au cours de la séance plénière des dirigeants de l’Apec en matinée, Trump a réaffirmé son opposition à «toute forme de réglementation mondialiste» de l’IA. Xi Jinping a réaffirmé que l’IA devait rester «toujours sous contrôle humain» et a souhaité que Chine et Etats-Unis coopèrent à cette fin.

Interrogé plus tôt sur ce qu’il escomptait du sommet trilatéral du jour, Trump a dit à la chaîne de télévision Fox News avoir «déjà le grand titre» médiatique attendu, avec l’accueil en grande pompe que lui a réservé la veille son homologue chinois.

«C’est une grande victoire pour nous. C’est une grande victoire pour la Chine aussi», a dit le président américain.