Le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump, posent pour une photo de groupe lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong, le 19 novembre 2026

Le rendez-vous sans précédent, prévu vers 14h30 locales (6h30 GMT) entre les dirigeants des trois puissances dans une villa de la technopole chinoise, doit encore être précédé d’entretiens séparés entre MM. Trump et Xi, en marge du sommet Asie-Pacifique qui les réunit officiellement.

La rencontre entre MM. Trump et Poutine, arrangée au dernier moment, est la première rencontre substantielle entre les deux hommes depuis celle d’août 2025 en Alaska, qui n’avait donné lieu à aucune avancée majeure.

«Nous entretenons une excellente relation depuis de nombreuses années, nous nous connaissons depuis longtemps et je pense que beaucoup de choses formidables peuvent (en) découler», a dit M. Trump, selon la vidéo de l’échange diffusée par le Kremlin. Il a qualifié M. Poutine d’«ami».

MM. Trump, Poutine et Xi avaient plus tôt posé ensemble pour une photo de groupe avec les dirigeants d’Asie-Pacifique.

M. Trump a pris place à gauche de M. Xi et M. Poutine à la droite du président chinois sur la «photo de famille» des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), ceints d’écharpes bleues pour les uns, rouges pour les autres.

WATCH: President Trump stands shoulder-to-shoulder with world leaders at the APEC summit in Shenzhen, China, for the official family photo.



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Ils ont ensuite pris part à une séance plénière des dirigeants de l’organisation régionale.

M. Trump a réaffirmé son opposition «à toute forme de réglementation mondialiste» de l’intelligence artificielle (IA), devant ses pairs, partagés sur la question. Son hôte Xi Jinping, avec lequel il devait s’entretenir plus tard de ce sujet notamment, réclame que l’IA reste «toujours sous contrôle humain».

«Grande victoire»

Mais le sommet de l’Apec est occulté par la rencontre tripartite de l’après-midi, dont la teneur et le format restent obscurs, mais qui préoccupe des acteurs comme l’Ukraine, l’Europe ou Taïwan, inquiets d’arrangements entre grandes puissances à leurs dépens, dans un contexte de crises multiples.

Lire aussi : Xi Jinping attendu à Moscou pour discuter Ukraine et États-Unis avec Poutine

Interrogé plus tôt sur ce qu’il escomptait du sommet trilatéral du jour, M. Trump a dit à la chaîne Fox News avoir «déjà le grand titre» médiatique attendu, avec l’accueil en grande pompe que lui a réservé la veille son homologue chinois, venu l’accueillir personnellement à l’aéroport, un honneur inédit depuis des décennies en Chine.

«C’est une grande victoire pour nous. C’est une grande victoire pour la Chine aussi», a dit M. Trump, au risque de conforter les soupçons selon lesquels il rechercherait un effet d’image plus que des résultats concrets.

Guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, offensive douanière américaine, rivalité et craintes entourant la révolution de l’intelligence artificielle... Ce rendez-vous tripartite ne doit durer qu’environ une heure, mais les sujets ne manquent pas.

President Xi Jinping welcomed U.S. President Donald J. Trump, who is in China for the APEC Economic Leaders’ Meeting, at the Shenzhen Bao’an International Airport. pic.twitter.com/aVUpB3PGe4 — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) November 18, 2026

La Chine s’est bornée à expliquer qu’il s’agissait de discuter de la «paix mondiale» et de la «stabilité stratégique dans les relations entre grandes puissances».

La Maison Blanche a dit vouloir évoquer la prolifération nucléaire et la guerre au Moyen-Orient. Le Kremlin a souligné que l’ordre du jour n’était pas finalisé, mais que les dirigeants pourraient difficilement ignorer la guerre en Ukraine, qui, depuis près de cinq ans, a isolé la Russie des Occidentaux et rapproché Moscou et Pékin.

Sanctions

«Nous n’avons pas d’attente extraordinaire, nos attentes sont pragmatiques», a relativisé Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, bien que ce dernier ait dit s’attendre à une rencontre «d’une grande utilité».

La rencontre tripartite a suscité des parallèles avec la conférence de Yalta en 1945, qui avait réuni les dirigeants américain, britannique et soviétique de l’époque, jeté les bases de la domination soviétique sur l’Europe de l’Est et tracé les futures lignes de front de la Guerre froide.

Chinese President Xi Jinping has met with Russian President Vladimir Putin, who is in Shenzhen to attend the APEC Economic Leaders' Meeting on Wednesday and Thursday. President Xi said China-Russia ties have provided stability and certainty amid global uncertainties, setting an… pic.twitter.com/BuDHynTLTu — CGTN Radio (@CGTNRadio) November 18, 2026

Pour la Chine, elle constitue une occasion de se poser en acteur incontournable des grandes affaires mondiales. M. Trump cherche à faire oublier, par des gains diplomatiques, la défaite de son camp aux élections de mi-mandat américaines.

M. Poutine, quant à lui, peut montrer l’image d’une Russie accueillie sur un pied d’égalité par les deux grandes puissances mondiales, malgré des sanctions économiques occidentales qu’il a décrites mercredi comme inefficaces et appartenant «au passé».

IA et commerce

Pour la première fois depuis l’offensive russe en Ukraine de février 2022, il s’est retrouvé mercredi soir et jeudi matin sur la photo de famille d’un grand événement diplomatique en présence de dirigeants occidentaux autres que ceux des États-Unis (Canada, Australie, Japon...).

Ce sont les Européens qui se retrouvent absents, alors qu’ils s’inquiètent du récent rapprochement entre MM. Trump et Poutine.

Ils ont obtenu d’être inclus dans des pourparlers engagés entre Russes et Ukrainiens sous médiation américaine, et les deux émissaires de la Maison Blanche sont attendus jeudi à une rencontre des alliés de Kiev, à Berlin.

Le sommet trilatéral de Shenzhen coïncide avec une intensification des hostilités en Ukraine et de nouvelles violences dans le Golfe.

MM. Xi et Poutine se sont entretenus plus de deux heures mercredi.

Entre Pékin et Washington, la trêve commerciale conclue il y a un an doit expirer en janvier. L’intelligence artificielle et la ligne de communication que les deux capitales veulent mettre en place pour éviter les incidents pourraient également figurer au menu des discussions Xi-Trump.