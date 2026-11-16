Russie: près de 600 drones lancés vers Moscou à quelques jours du sommet Trump-Poutine-Xi Jinping

Des drones ukrainiens ont frappé un entrepôt d'un géant russe du commerce électronique près de Saint-Pétersbourg tôt le matin du 24 juillet 2026, déclenchant un incendie au-dessus de la ville. AFP or licensors

Cette nouvelle salve d’attaques ukrainiennes intervient à quelques jours d’une rencontre à Shenzhen, dans le sud de la Chine, entre le président russe Vladimir Poutine et ses homologues américain et chinois, Donald Trump et Xi Jinping.

Il s’agira de la première rencontre de ce type entre les trois dirigeants. Des responsables américains affirment toutefois qu’il est peu probable que la guerre en Ukraine figure à l’ordre du jour de leurs discussions.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, avait indiqué dans un premier temps qu’une centaine de drones avaient été lancés vers la capitale, avant de publier un bilan nettement plus élevé sur Telegram.

«De 17h00 le 15 novembre à 08h00 le 16 novembre, environ 600 drones se sont dirigés vers la région de Moscou. La plupart ont été détruits par le système de défense aérienne du ministère de la Défense au loin», a précisé le maire.

Selon lui, 191 drones ont été «neutralisés» à leur approche de Moscou, les autres ayant été interceptés plus loin de la capitale.

Ukrainian forces are mounting a major attack drone raid into western Russia tonight, targeting and bypassing Moscow.



Local channels report dozens of Ukrainian drones probing the Russian capital. pic.twitter.com/4OpIQCOPxK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 15, 2026

Ces chiffres témoignent de l’ampleur de l’attaque rapportée par les autorités russes, tant par le nombre d’appareils engagés que par la durée de l’opération. Les drones auraient ainsi été détectés et combattus pendant une quinzaine d’heures, entre dimanche en fin d’après-midi et lundi matin.

Aucune information n’a été publiée dans l’immédiat sur d’éventuelles victimes ou des dégâts matériels. Les autorités russes n’ont pas davantage fourni, dans les déclarations rapportées, de précisions sur les sites susceptibles d’avoir été visés par cette nouvelle vague de drones.

🔥 2,500 km deep, so that no place in Russia stays safe.



Over the past week, Ukraine's Defense Forces punched through Russian air defenses from the Baltic to Siberia, hitting dozens of strategic enemy targets.



The Samara oil pumping and storage station, Russia's largest oil… pic.twitter.com/ZCvFASgD4w — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 15, 2026

Les chiffres avancés par le maire distinguent les appareils détruits à distance de ceux neutralisés à proximité de la capitale. Ils ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de déterminer les conséquences matérielles de cette opération.

Ces interceptions interviennent après plusieurs frappes ukrainiennes ayant visé des installations stratégiques sur le territoire russe.

L’Ukraine a notamment mené des attaques contre une importante usine pétrochimique, une raffinerie de pétrole et un site de production militaire, dans le cadre de ses opérations conduites en profondeur à l’intérieur du territoire russe.

Lire aussi : Guerre en Ukraine: reprise des pourparlers entre Kiev et Moscou à Abou Dhabi, sous médiation américaine

Ces installations figurent parmi les cibles des attaques ukrainiennes destinées à porter les hostilités loin de la ligne de front. La nouvelle vague de drones signalée autour de Moscou s’inscrit dans cette multiplication des opérations visant le territoire russe.

Trump, Poutine et Xi Jinping attendus en Chine

Cette intensification des attaques survient dans un contexte diplomatique marqué par la préparation d’une rencontre entre les présidents russe, américain et chinois.

La Chine a confirmé lundi, après Moscou et Washington, que Xi Jinping tiendrait des pourparlers avec Donald Trump et Vladimir Poutine jeudi à Shenzhen, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

On November 19, President Xi Jinping will hold the China-Russia-U.S. Summit with President Vladimir Putin and President Donald J. Trump in Shenzhen. — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) November 16, 2026

Cette réunion tripartite réunira trois dirigeants dont les pays jouent un rôle central dans les grands équilibres internationaux, alors que plusieurs conflits continuent de peser sur les relations entre les puissances.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a toutefois fourni aucun détail sur l’ordre du jour des discussions.

Selon des responsables américains, Donald Trump entend notamment aborder la réduction des armements nucléaires ainsi que le conflit impliquant l’Iran.

En revanche, la guerre en Ukraine, qui oppose les forces russes et ukrainiennes, ne devrait pas être évoquée lors des discussions tripartites, selon ces mêmes responsables.

🔊 Three leaders, very different priorities. Trump, Xi and Putin are set to meet at APEC this week as tensions over Ukraine, trade and AI hang over the summit. Catch the Reuters World News podcast for more https://t.co/At2HnWN2KB pic.twitter.com/tgOv4NzOty — Reuters (@Reuters) November 16, 2026

Cette perspective intervient alors que la poursuite des opérations militaires rappelle quotidiennement l’absence de règlement du conflit. Les frappes ukrainiennes en territoire russe, comme les combats qui se poursuivent sur le front, constituent toujours une toile de fond majeure des relations entre Moscou et les capitales occidentales.

La rencontre de Shenzhen pourrait ainsi se tenir sans discussion spécifique sur l’offensive russe en Ukraine, malgré l’importance de ce dossier dans les rapports entre Moscou et Washington.

Dans l’immédiat, l’annonce par les autorités russes de l’interception de centaines de drones souligne la persistance de la confrontation militaire, à quelques jours de ce rendez-vous diplomatique entre Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping.